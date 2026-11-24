Ciencia ficción, dramas de prestigio, acción, terror, animación, thrillers de espionaje, comedias y hasta musicales. Con la larga y prolífica trayectoria que ha tenido Steven Spielberg dirigiendo casi queda la sensación de que no se ha dejado nada por tocar en su filmografía, pero hasta ahora se había resistido a hacer uno de los géneros que más le han marcado: el western.

Ganas no le han faltado claro, pero en los últimos años ha ido apuntando más a hacer finalmente el suyo. Pero ha querido ser cauteloso, ya que no quería caer en "estereotipos y clichés” que reprodujera una visión negativa de los nativos americanos o fuese algo demasiado demodé. Pero parece haber dado con la solución al problema.

El corazón de la colaboración

Su director de fotografía ya señaló que estaban preparándose para rodar en 2027, y finalmente se ha confirmado como su siguiente proyecto. Deadline ha revelado que su próximo trabajo como director es un western y también una adaptación de ‘The Heart in Winter’, del autor Kevin Barry, y que tendrá un reparto compuesto por Jessie Buckley, Cillian Murphy y Mark Rylance.

Ya el reparto de aúpa, aunque la mejor colaboración está tras las cámaras. Además de su equipo habitual, Spielberg trabajará con otro director de leyenda como Paul Thomas Anderson, que se encargará del guion que adaptará la novela. El recientemente oscarizado cineasta (premiado precisamente por el guion adaptado de ‘Una batalla tras otra’) escribirá por primera vez de manera oficial un guion para otro director, después de haber estado en los últimos años haciendo reescrituras no acreditadas para otros grandes como Martin Scorsese o Ridley Scott.

Si buscaba otra mirada diferente para un género clásico, juntarse con Anderson es la mejor decisión. Spielberg además se expresa especialmente ilusionado con el proyecto:

Para mí, lo que más me ilusiona es poder trabajar junto a mi querido amigo y colega Paul Thomas Anderson en un género, pero, más concretamente, más allá del género, en una historia que muy pronto nos llegó al corazón a los dos y que sentimos que podíamos llevar a cabo como equipo.

El material de base también parece interesante a priori para ello. ‘The Heart of Winter’ trata de un inmigrante irlandés en la zona minera de Montana con diversas adicciones que se dedica a escribir cartas para otros y conoce a una mujer de la que se enamora. Ambos tendrán que embarcarse en una odisea por el salvaje oeste para poder preservar este repentino amor. Suena a potencial para uno de los títulos más interesantes de los próximos años. No hay fecha de estreno fijada, pero la esperanza está depositada en 2028.

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