Hay cancelaciones que todavía duelen y una de ellas es la de 'Poker Face', la excelente serie de misterio detectivesco protagonizado por Natasha Lyonne (disponible en España en SkyShowime, al menos hasta que se desvanezca). La serie decía adiós tras dos temporadas pero nos daba una esperanza para su regreso.

Esperanza en forma de una nueva etapa para la serie tras la retirada de Charlie Cale. En ese momento se hablaba de la incorporación de Peter Dinklage como nuevo protagonista. Eso sí, hay que aclarar que el creador de la serie, Rian Johnson, estaba trabajando en esto en orden de poder venderla a otro canal o plataforma.

Don't show me your poker face

Un año después de la noticia, Johnson ha dado el carpetazo definitivo a esta suerte de reboot. En una entrevista reciente con Variety, el creador de 'Poker Face' ha llegado a la conclusión de que esta transformación no tenía sentido, por lo que van a dejar a la serie descansar en paz:

«No, en este momento está en su lugar de reposo. Me entusiasmaba mucho la idea de trabajar con Dinklage, pero cuanto más lo explorábamos, menos sentido tenía. Pero con suerte puedo hacer algo con él algún día. Es el mejor.»

Más allá de cierta decepción de no tener más capítulos de la estupenda serie detectivesca de Rian Johnson, la verdad es que no me podía imaginar de protagonista a alguien que no fuese Natasha Lyonne con su peculiar a la par que arrolladora personalidad. Lo mismo hemos esquivado una bala.

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