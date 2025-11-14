Una de las mejores series de los últimos años acaba de ser cancelada tras dos temporadas, pero no todo está perdido

Malas noticias para los amantes de las buenas series de televisión: la excelente 'Poker Face' acaba de ser cancelada tras el estreno de apenas dos temporadas, ya que la plataforma Peacock ha decidido que no quiere seguir adelante con ella. Sin embargo, su creador Rian Johnson tiene un plan para traerla de vuelta: cambiar de protagonista.

La noticia de la cancelación de 'Poker Face' llega varios meses después de que la segunda temporada llegase a su final el pasado 10 de julio. Cuando pasa tanto tiempo sin noticias, casi siempre el destino de la serie en cuestión es el mismo, pero parece que no es una noticia que pille de sorpresa al equipo de la serie, pues Johnson ya está intentado que otra plataforma o cadena se haga con ella.

El plan de Johnson

Este último punto es comprensible, aunque luego rara vez lleva a nada. Sin embargo, en el caso de 'Poker Face' hay otro detalle relevante: Natasha Lyonne no volvería a dar vida a Charlie Cale y el personaje estaría a partir de ahora interpretado por Peter Dinklage, el inolvidable Tyrion Lannister de 'Juego de Tronos'.

Desde Deadline aclaran que Johnson está dispuesto a escribir y dirigir todos los episodios que hagan falta para encontrar un nuevo hogar para 'Poker Face'. Y es que es cierto que es el creador de la serie, pero también que solamente dirigió tres episodios de la primera temporada y uno de la segunda, por lo que quizá su compromiso tendrá que ser mayor para evitar que la serie acabe así.

Por lo pronto, Johnson está buscando que cualquier interesado se comprometa a hacer dos temporadas, por lo que tampoco sería una sorpresa que Dinklage solamente quiera hacer eso y que quizá habría que buscar a un nuevo sustituto en el hipotético caso de que haya una quinta entrega,

Con todo, Lyonne no se marcha porque haya quedado desencantada con la serie, ya que se mantendrá como productora ejecutiva y ha lanzado un comunicado conjunto con Johnson destacando lo siguiente: "Hemos estado gestando este próximo paso juntos desde que escribimos el final de la segunda temporada. Nos encanta Poker Face y esta es la manera perfecta de mantenerlo en marcha. Denos un respiro y puede que volvamos a ver a Charlie Cale en esa carretera abierta".

