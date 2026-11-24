Los fans más ruidosos en el cine parecen los del cine de superhéroes o de franquicias de ciencia ficción como ‘Star Wars’. Sin embargo, aquellos con los que Hollywood intenta tener más pies de plomo para no disgustar son los fans de estrellas de la música pop, y hasta una película con potencial de discusión como ‘Michael’ está cuidada para no molestar.

You know I'm bad, I'm bad

Esta celebración de la figura de Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por el sobrino de la difunta estrella, tuvo una producción complicada por las diversas controversias alrededor de la misma (así como problemas legales que han impedido mostrar partes). No ha sido impedimento para acabar haciendo un fenómeno que ha recaudado más de mil millones de dólares en taquilla y probablemente sea bastante vista en su estreno en streaming a través de SkyShowtime.

Criado por un padre que quería convertir a él y a sus hermanos en un conjunto musical de éxito, y así escapar una vida de trabajo manual mal pagada, el talentoso Michael Jackson tiene dentro más capacidad de la que nadie jamás soñaría. Es por ello que otros hombres de la industria intentarán estimular su ambición para que cambie la historia de la música.

No hay nada realmente que altere la sangre en ‘Michael’. Su funcionamiento es casi como el de cualquier biopic musical escrito como si un artículo de Wikipedia se tratase. Una sucesión de escenas donde alguien enuncia que Jackson debe hacer algo para, posteriormente, acabar haciéndolo mostrando su genialidad. Escenas que no conectan necesariamente entre ellas, pero te dan los capítulos claves que quieres ver.

Esto casi podría hacer parecer a la película el equivalente de un disco de grandes éxitos. Toda las canciones que conoces, y casi tal cual como las escuchantes antes. La necesidad de cosplay de ‘Michael’ alcanza extremos casi más delirantes que películas como ‘Bohemian Rhapsody’, que parecen arriesgados proyectos de autor en comparación.

Por supuesto, no puede ser de otra forma. Su historia de intentar ser su propio hombre está coartada teniendo que cortar la historia antes de que lleguen aspectos más polémicos que tampoco puede retratar. A duras penas tiene los elementos que hacen una película, pero su éxito muestra que no era eso lo que la gente quería ver de ‘Michael’.

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