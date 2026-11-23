La nostalgia navideña podría tener un nuevo protagonista. Más de tres décadas después de convertirse en uno de los rostros más reconocibles del cine familiar, Macaulay Culkin está vinculado al desarrollo de una nueva película de 'Solo en casa', la popular franquicia que convirtió a Kevin McCallister en todo un icono de la Navidad. Disney prepara esta nueva entrega junto a dos nombres destacados de la comedia actual: Seth Rogen y Evan Goldberg.

Según ha adelantado Variety, el proyecto se encuentra todavía en una fase inicial de desarrollo. Rogen y Goldberg están trabajando en el guion junto a Culkin, que también participará como productor a través de Point Grey, la compañía que ambos cineastas tienen en común. Por el momento, no han trascendido detalles sobre la historia ni sobre el posible reparto. Disney, de hecho, ha declinado hacer comentarios sobre la información.

Tampoco parece que la película vaya a ponerse en marcha de inmediato. Antes de centrarse por completo en esta nueva aventura, Rogen y Goldberg tienen que terminar los preparativos de una comedia de terror original para Universal, que ambos tienen previsto dirigir.

La posibilidad de recuperar a Culkin en el universo de 'Solo en casa' lleva tiempo sobrevolando Hollywood. El pasado verano ya surgieron informaciones que apuntaban a que el actor estaba valorando regresar a la franquicia. Unas especulaciones que cobraron fuerza recientemente gracias a un anuncio navideño de McDonald's en el que aparecía interpretando a un Kevin McCallister adulto.

No sería extraño que Disney quisiera aprovechar ese tirón emocional. La película original, estrenada en 1990, presentaba a un niño de nueve años que, después de desear no tener que volver a ver a su familia, acababa olvidado en casa cuando los McCallister se marchaban de vacaciones de Navidad. Lo que inicialmente parecía un sueño terminaba convirtiéndose en una aventura en la que Kevin debía defender su hogar de dos ladrones bastante torpes, conocidos como los Bandidos Mojados.

Macaulay Culkin

Dirigida por Chris Columbus y escrita por John Hughes, la cinta contó también con Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara y John Heard. Su éxito dio lugar a una secuela en 1992, 'Solo en casa 2: Perdido en Nueva York', que repitió buena parte de la fórmula, aunque trasladando la acción a la Gran Manzana.

Una franquicia que busca recuperar su magia

Después llegaron varias películas con resultados más discretos. La tercera entrega, estrenada en 1997, ya prescindió de Culkin, sustituido por Alex D. Linz. Posteriormente se produjeron otras tres películas: dos destinadas a televisión y 'Por fin solo en casa', estrenada directamente en Disney+.

Ahora, la implicación del actor original abre una posibilidad especialmente atractiva para los seguidores de la saga: volver a encontrarse con Kevin McCallister muchos años después de sus míticas trampas navideñas. Eso sí, todavía no hay confirmación de que Culkin vaya a protagonizar la película ni de que la historia vaya a recuperar al personaje.

Por ahora, el proyecto está en sus primeras etapas. Pero reunir a Culkin con Rogen y Goldberg es, cuanto menos, una combinación llamativa para intentar que una de las comedias navideñas más recordadas del cine vuelva a encontrar su sitio.

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