Han pasado dos años desde que se estrenó 'Dragon Ball Daima', y ahora por fin se ha ido podido ir viendo en las televisiones europeas con doblaje en castellano, italiano, alemán o francés. Por un lado, estamos pudiendo ver el anime en abierto y completamente gratis, pero por otro resulta que en muchos territorios la emisión de 'Dragon Ball Daima' ha llegado con censuras un tanto incomprensibles.

Te quedas sin comer

En Francia, 'Dragon Ball Daima' se ha enfrentado a alguna que otra censura, como la eliminación casi por completo de Mr. Popo, pero en España tampoco nos estamos librando. Eso sí, en nuestro caso no ha sido tan sangrante como eliminar un personaje problemático, sino que se ha cambiado por completo el significado de un diálogo con cambios en el doblaje.

Se trata del capítulo 19 de 'Daima', que nos dejó una de las escenas más icónicas y divertidas de todo el anime original. Vegeta se empecina en una batalla concreta en la que no tiene las de ganar y se niega a retirarse, así que Bulma le amenaza con no volver a bañarse nunca más con él si no cede... A lo que Vegeta responde abandonando la pelea en segundos y no mirar atrás.

En Italia se cambió un poco este momento, con Bulma amenazándole con que jamás volverá a verla en traje de baño. Pero en España se la ha dado otro significado completamente diferente: Bulma amenaza a Vegeta con que jamás le dejará comerse un postre.

Algo que está bastante fuera de personaje para Vegeta, y que quizás encajaría mas con otro personaje como Goku, y que además cambia mucho el matiz de la escena y de la dinámica de su relación. Un cambio un tanto ridículo, porque había muchas otras maneras de resolver este diálogo sin darle un sentido sexual, y en Italia supieron salir bien al paso.

Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que en España 'Dragon Ball Daima' se emite en Clan TV en horario infantil, y principalmente se está dirigiendo la serie a los niños. Así que es comprensible que se haya querido rebajar un poco el tono de la escena, aunque tampoco es que fuera demasiado sórdida ni nada en la versión original, pero desde luego el resultado no ha sido el mejor.

Veremos si, cuando la versión doblada en castellano de 'Dragon Ball Daima' llegue a streaming o formato físico, termina habiendo una revisión para que se acerque más a la versión original japonesa.

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