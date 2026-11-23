El pasado febrero se celebró un evento tremendamente especial para celebrar los 30 años de 'Neon Genesis Evangelion'. Se homenajeó la gran obra de Hideaki Anno por todo lo alto, con paneles con los actores de voz, conciertos, anécdotas y curiosidades de producción... Y sí, también con un nuevo anime centrado en Asuka que solo se pudo ver en exclusiva en el evento.

Llegando al gran público

El anime celebratorio fue un tanto polémico, porque también incluía un final alternativo que se terminó filtrando en internet con los fans compartiendo imágenes y detalles en redes. Al final desde Studio Khara, que querían haber mantenido una exclusiva imposible, terminaron compartiendo el corto online de manera temporal, pero ahora tendremos la oportunidad definitiva para disfrutarlo.

EVANGELION:30+; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION se celebró en Japón de manera presencial, así que todos los fans que no pudieron acudir al evento se quedaron sin celebrar 'Evangelion' por todo lo alto. Aunque ahora se ha confirmado que se lanzará una edición física el próximo 24 febrero de 2027 con la que podremos revivir el festival desde casa.

De entrada, esta edición de 4 discos incluirá el corto protagonizado por Asuka, ideado por el propio Hideaki Anno y dirigido por Naoyuki Asano, un gran veterano de la franquicia. Pero no solo eso, también incluirá grabaciones de los paneles con los actores de voz, los Q&A con los creadores del anime, conciertos en vivo, e incluso una versión parodia de rakugo de la historia de Shinji.

Ya se puede reservar esta edición física del 30 aniversario de 'Evangelion' a través de la web oficial. El precio de salida es de 27.500 yenes, unos 158 euros al cambio, y desde luego promete convertirse en una pieza de colección imprescindible para los fans del emblemático anime.

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