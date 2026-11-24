Vivimos cada vez más en la era del relato. La veracidad de determinados hechos ya no importa tanto como el hecho de poder coger algunos de ellos y montar una narración que al menos suene bien y cómo para la manera de pensar de algunos. Los últimos procesos electorales se han sostenido en torno a “vibras” más que por realidades materiales.

Cabe preguntarse si alguna de las cosas que observamos o consumimos son también complemente veraces, sobre todo cuando pueden ser alteradas casi por impulso inconsciente por quien crea. El texto periodístico mismo puede ser su propia forma de literatura, y por tanto susceptible de alterarse, aunque nadie reflejó tanto sus extremos como ‘El precio de la verdad’ (’Shattered Glass’).

Cristal que empaña la realidad

Realizada y estrenada en su tiempo sin demasiado bombo, la película de Billy Ray acaba siendo uno de esos thrillers adultos que tanto se echan de menos en la cartelera actual. Hayden Christensen hace de un villano incluso más increíble que su Darth Vader en ‘Star Wars’ a partir de una historia real que ahora se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

Habiendo colaborado con varios medios a muy joven edad, y formando parte de la redacción de The New Republic, a Stephen Glass se le aprecia como un emergente y potente talento. Sus artículos llaman mucho la atención por su original perspectiva e increíbles revelaciones. Sin embargo, algunos detalles de sus escritos empiezan a no cuadrar.

Durante 95 minutos, el guionista reconvertido puntualmente a director nos hace seguir principalmente la perspectiva de Glass y sus motivaciones por intentar cautivar con su manera de contar las cosas. También sale de la misma para poder sostener con más contundencia un relato de caída bastante paradigmático.

‘El precio de la verdad’: caerse con todo el equipo

La destrucción del protagonista en base a la indagación de lo factible, con mucha conversación de despacho de redacción y llamadas telefónicas con tensión en cada línea de diálogo que parece trivial, hace de este un relato trepidante. Tanto que es complicado no contagiarse con un sentimiento poderoso de incertidumbre ante la supuesta veracidad de lo que se está contando.

Al fin y al cabo, estamos ante una producción de Hollywood con estrellas emergentes y una historia demasiado buena para parecer verdad. Al menos, sus inquietudes y luchas por la verdad, que trata como pilares que no deberían ser negociables, parecen salidas de otra época. No deja de tener un proceder notable en cómo lo cuenta que acaba dándole a ‘El precio de la verdad’ una naturaleza paradójica y fascinante para sostenerla con el paso del tiempo.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas basadas en hechos reales de la historia