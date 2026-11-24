Antes de entregar su alma al IA Slop en su última película, 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth', en la que continúa sumergiéndonos en el universo de la 'Érase una vez en Hollywood' de Quentin Tarantino, David Fincher creó una de las mejores series del siglo XXI. Una 'Mindhunter' que, tras dos temporadas excepcionales, se ha quedado perdida en el limbo mientras el fandom clama por una trilogía que, muy probablemente, nunca llegaremos a ver.

Una visión inamovible

Durante una entrevista con Josh Horowitz en el podcast Happy Sad Confused, el realizador ha dado más detalles sobre lo que condujo a Netflix a pisar el freno y meter en la nevera una potencial nueva tanda de episodios del thriller. Como suele ocurrir, el caldo de cultivo para el desastre estuvo compuesto por una combinación de dinero y el ansia por captar a más espectadores con bandazos creativos demasiado drásticos.

"Netflix me dijo: Mira, tenemos que ser sinceros contigo. Hay dos millones de personas a las que les encanta la serie, y cada temporada cuesta 100 millones de dólares. Básicamente, son tipos con vasos de poliestireno en la mano sentados en mesas de acero inoxidable… ¿Hay algo que puedas hacer para que esta audiencia crezca?"

David Fincher concretó su explicación dejando caer que en la Gran N del streaming querían aproximarse más a lo que ofrece 'CSI' —que, por otro lado, siempre ha funcionado a la perfección dentro de su liga de procedimentales— y, de paso, introducir algún que otro elemento de acción al conjunto. Por supuesto, el bueno de David se negó con rotundidad.

"Les dije: ¿Qué queréis decir? Me respondieron: 'No lo sé. Por ejemplo, ¿alguna vez perseguirán a alguien con una pistola en la mano?'. Y yo les dije: 'No, eso no es lo que pasa'. Y ellos me dijeron: 'Lo entendemos, pero tenemos que preguntarlo. ¿Puedes hacer concesiones para acercarte más a CSI?'. Les dije: 'No, y no puedo. No lo haré. Y no creo que realmente queráis que lo haga'. Me respondieron: 'No lo queremos, pero no sabemos de qué otra forma hacerlo. ¿De qué otra forma vamos a hacer crecer esto?'"

¿Cuál es, entonces, el camino para tener una tercera temporada de 'Mindhunter'? Encontrar 100 millones de dólares para producirla bajo sus propias normas y condiciones; una gesta que, todo sea dicho, se antoja bastante complicada a día de hoy.

"Así que cada vez que alguien me dice: “¿No podemos recuperar eso?”, yo respondo: “Oye, esto es lo que necesito que hagas. Tienes que salir ahí fuera. Tienes que hacerte con diez millones de amigos y conseguir que cada uno de ellos me envíe 10 dólares, y entonces lo haré. Las cosas tienen su momento y su lugar, y los planes mejor trazados no dieron lugar a un sistema de distribución ni a una programación óptimos."

Al menos nos quedan dos temporadas maravillosas —y creadas a través de talento humano— que revisar una y otra vez.

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