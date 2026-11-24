En Estados Unidos ya habían tenido tiempo de engancharse a sus secretos, escándalos y asesinatos, pero 'Las esposas cazadoras' ('The Hunting Wives') llegó algo más tarde a España para demostrar que nunca es tarde para descubrir un buen mamarracheo televisivo.

La serie de Netflix es descarada, exagerada y ridículamente adictiva: un culebrón donde las apariencias engañan y nadie parece tener demasiados reparos en cruzar cualquier límite. Su primera temporada conquistó al público estadounidense con una mezcla de thriller, erotismo, cotilleos y giros de guion que no se toma demasiado en serio a sí misma. Y esa es precisamente parte de su gracia.

Es difícil no engancharse

Sophie O'Neill (Brittany Snow), una experta en relaciones públicas de Boston, se muda junto a su marido Graham (Evan Jonigkeit) y su hijo pequeño a Maple Brook, un acomodado pueblo del este de Texas. Allí, Graham empieza a trabajar para Jed Banks (Dermot Mulroney), un magnate del petróleo con aspiraciones políticas, mientras Sophie descubre un universo muy distinto al que estaba acostumbrada.

Su entrada en el círculo de mujeres adineradas del lugar, liderado por la carismática Margo (Malin Akerman), la lleva a conocer de primera mano sus aficiones, sus secretos y sus peculiares códigos de conducta.

Porque en Maple Brook las tardes de caza y las reuniones entre amigas son solo la superficie de un ecosistema bastante más turbio. Entre infidelidades, drogas, chantajes, armas y rivalidades, Sophie acaba envuelta en una red de relaciones peligrosas que incluye también una atracción cada vez más evidente hacia Margo. La situación se complica todavía más cuando aparece el cadáver de una joven del pueblo y empiezan a salir a la luz secretos que nadie tenía demasiado interés en compartir.

'Las esposas cazadoras' no pretende ser un drama sesudo ni reinventar el thriller: quiere entretener, escandalizar un poquito y dejarte con ganas de más. Y vaya si lo consigue. Es una serie excesiva, con personajes que toman decisiones cuestionables y giros que a veces parecen sacados de un culebrón de sobremesa, pero que precisamente por eso resulta tan divertida.

También hay espacio para una sátira bastante juguetona de la cultura conservadora de Texas, con sus armas, su religiosidad, sus roles de género y sus aspiraciones políticas. La llegada de Sophie, con sus valores liberales de Boston, sirve para poner en contraste dos mundos, mientras Margo representa una forma de poder y libertad tan seductora como peligrosa.

Y no es de extrañar que la serie funcionara tan bien al otro lado del charco: permaneció cinco semanas en el Top 10 global de Netflix de habla inglesa y superó los 20 millones de visualizaciones durante ese periodo. Ahora, la plataforma prepara el regreso de Sophie y Margo con una segunda temporada en la que están distanciadas, aunque los viejos secretos y la aparición de nuevos enemigos volverán a cruzar sus caminos. La segunda temporada se estrena en Netflix el 26 de noviembre, pero mientras, ya podéis ver los primeros episodios.

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