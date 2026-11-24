Convertirse en James Bond es uno de esos sueños que comparten muchos actores, pero no todos llegan siquiera a tener la oportunidad de probarse el traje del agente 007. Uno de los que llegó a vislumbrar esta oportunidad fue Charlie Cox, conocido por sus papeles en 'Daredevil' y 'Stardust', que intentó conseguir una audición para interpretar al mítico espía en la próxima película de la franquicia.

Le quitó el trabajo Robert Pattinosn

En una entrevista con Virgin Radio UK, Cox explicó que había pedido a sus representantes que tantearan la posibilidad de presentarse al casting de la nueva película de James Bond, dirigida por Denis Villeneuve. La respuesta fue un jarro de agua fría para el actor:

"Pedí hacer una audición para ese papel. ¿Sabes lo que me dijeron? Que era demasiado mayor. ¡Pero Rob tiene la misma edad que yo! La verdad es que le queda bien, para ser justos. El mes que viene cumplo 44… ¿cómo puede ser que 44 sea demasiado mayor?".

El actor también reconoció que no había dado por hecho que conseguiría el papel y que tenía otros nombres en mente cuando pensaba en quién podría convertirse en el nuevo 007. "Pensé que iba a ser Jack Lowden o tal vez Callum Turner", dijo Cox sobre el nuevo actor de Bond, refiriéndose a la lista de candidatos finales que, según se informó, también incluía a figuras como Nicholas Hoult y Josh O'Connor. Pero al final se eligió a Pattinson.

"Qué carrera tan increíble ha forjado [Pattinson]. Algunas de las cosas que ha hecho... trabajó con directores que luego se convirtieron en grandes, grandes autores, pero cuando trabajó con ellos era su primera película o algo así".

La elección de Pattinson se confirmó oficialmente después de que durante meses circularan informaciones sobre la intención de los productores de buscar a un actor más joven para tomar el relevo de Daniel Craig. El anterior Bond protagonizó cinco películas a lo largo de 15 años, desde 'Casino Royale' hasta 'Sin tiempo para morir', estrenada en 2021.

La nueva película de James Bond estará dirigida por Denis Villeneuve y producida por Amazon MGM Studios, y se espera que comience la producción el próximo año. Por ahora, todavía quedan muchos detalles por conocer sobre esta nueva etapa del agente secreto, incluido quién acompañará a Pattinson en el reparto.

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