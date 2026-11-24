No se puede discutir que 'La bola negra' está marcando un antes para el cine español, con la película de los Javis explotando como un fenómeno internacional. Porque no solo ha batido récords de taquilla en España, también ha sido elegida como la representante de nuestro país al Oscar a Mejor película extranjera y está encandilando a las estrellas de Hollywood.

Cuanto más lejos estoy de casa...

Para ir haciendo la campaña de camino a los Oscars, Calvo y Ambrossi se encuentran promocionando 'La bola negra' en Estados Unidos. Los directores han podido conocer a algunos de las figuras más aclamadas del país y, todo se ha dicho, les ha sorprendido lo muchísimo que se está abrazando la cultura española por el otro lado del charco.

Según dijeron a la revista GQ (como recogen desde Lecturas) los directores se sienten "cada vez más españoles", además de que afirman que han notado que "lo español está de moda". Durante esta gira de promoción han podido conocer a Timothée Chalamet, aunque el encuentro que más les ha impactado ha sido con Leonardo DiCaprio.

"Leonardo Dicaprio, que fue muy majo y es la mayor estrella de cine que hay", confesaba Calvo, mientras que Ambrossi añadía que: "En las distancias cortas impacta, te flashea mucho".

Guitarricadelafuente, el protagonista de 'La bola negra', también pudo conocer a DiCaprio y afirma que es el encuentro que más ilusión le ha hecho. Y más cuando el actor de 'Una batalla tras otra' afirmó ser muy fan de la película.

"Dijo que había visto la película, que ese principio parecía el Guernica, el bombardeo de Guernica... Y yo pensé: 'Este hombre tiene referencias", dijo Guitarricadelafuente sobre su encuentro.

'La bola negra' continúa su periplo internacional y ya ha enamorado también a Nicole Kidman y Madonna, que ha recomendado la película española desde sus redes sociales. Habrá que ver cómo va la cosa durante los próximos meses, pero parece que en Hollywood le están tomando un cariño renovado al cine español.

En Espinof | Guitarricadelafuente, sobre 'La bola negra': "Llegaba a casa y aunque eran las 5 de la mañana, empezaba a componer melodías y enviaba una nota de voz a Los Javis"

En Espinof | Glenn Close (79 años), a Los Javis tras recibir su Oscar honorífico: "Gracias por incluirme en su brillante película, 'La bola negra'"