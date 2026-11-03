Sean Baker, ganador de cuatro Oscar, se rinde ante 'La bola negra': "Épica en cuanto a la historia y la realización. Espero que nominen a la directora de fotografía"

El reconocimiento internacional a 'La bola negra' sigue creciendo y ahora ha llegado de la mano de uno de los cineastas más destacados del cine independiente estadounidense. Sean Baker, director de 'Anora' y ganador de cuatro premios Oscar, ha compartido su entusiasmo por la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi después de asistir a una proyección en el Nuart Theatre de Los Ángeles.

El cineasta, miembro de la Academia de Hollywood, no ha escatimado en elogios hacia la cinta protagonizada por Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau, considerándola una obra destinada a perdurar.

Un clásico instantáneo

El director de 'Anora' ha dejado clara su admiración por la película de Los Javis con unas palabras en sus historias de Instagram que destacan tanto su ambición narrativa como su propuesta visual.

"La bola negra es un clásico instantáneo y la copia en 35 mm que se proyecta en el Nuart Theatre es magnífica. Épica en cuanto a la historia, los temas y la realización. Estoy deseando volver a verla".

Pero Baker no se ha limitado a elogiar el conjunto de la película, sino que también ha destacado el trabajo de su directora de fotografía, Gris Jordana, cuyo apartado visual considera uno de los grandes aciertos de la producción. "Es una maestra de la fotografía cinematográfica y ojalá sea nominada por su increíble trabajo", ha afirmado. Además, el cineasta ha animado al público a disfrutar de 'La bola negra' en una sala de cine y, preferiblemente, en 35 mm.

La repercusión de estas palabras no se ha hecho esperar entre los seguidores de la película, que ven en el respaldo de Baker un impulso para sus aspiraciones internacionales. Su condición de miembro de la Academia de Hollywood y el reconocimiento obtenido con 'Anora', que le valió cuatro estatuillas, han contribuido a amplificar el alcance de sus declaraciones.

Además, 'La bola negra' ya aparece entre las producciones que algunos medios internacionales contemplan de cara a las nominaciones a los Oscar, con menciones a categorías tan importantes como mejor película y mejor dirección. Por ahora, estas posibilidades forman parte de las expectativas y los pronósticos, pero el entusiasmo en torno a la cinta no deja de crecer.

Hay incluso quienes se atreven a compararla con 'Parásitos', la película surcoreana de Bong Joon-ho que hizo historia en 2020 al convertirse en la primera producción de habla no inglesa en ganar el Oscar a mejor película. La comparación refleja las esperanzas depositadas en la obra de Los Javis y la posibilidad de que una producción española consiga abrirse camino entre los grandes títulos de Hollywood. Aunque todavía queda por delante el recorrido de la temporada de premios, los elogios de figuras internacionales como Baker están contribuyendo a que la película gane visibilidad fuera de España y a que aumente la atención sobre sus opciones de reconocimiento.

Por otro lado, desde España también han surgido voces que confían en que Javier Calvo y Javier Ambrossi puedan dar la sorpresa en Hollywood. Uno de los que se ha pronunciado al respecto es Alejandro Amenábar, ganador del Oscar por 'Mar adentro', que compartió su pronóstico durante el Festival de Cine de Sitges. "Creo que este año es muy probable que La bola negra se lleve más de un Oscar. Así que no sé cuál, si Mar adentro es el cuarto o quinto, pero, probablemente, de una tacada acabe siendo sexto, séptimo y octavo Oscar", aseguró el cineasta.

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