Ni Tom Hanks, ni Meg Ryan. Esta lección vital sobre la felicidad está en un elegante clásico de 1957: "El invierno debe ser muy frío para aquellos que no tienen cálidos recuerdos"

Es muy posible que estos días te hayas encontrado, revisando la actualidad en tu teléfono móvil, algún artículo sobre una supuesta reflexión vital del actor Tom Hanks que dice así: "El invierno debe ser muy frío para aquellos que no tienen cálidos recuerdos".

Una frase bonita, que emociona, y por eso se comparte. Pero hay trampa, porque en realidad eso no lo dijo el actor. Aunque podemos encontrar medios que le atribuyen esas palabras, y rellenan con un análisis que suena descaradamente a un texto de IA (se inventa que Hanks habla de "la diferencia entre quienes atraviesan las etapas difíciles de la vida sostenidos por vínculos y recuerdos genuinos y quienes las enfrentan desde el vacío interior", una barbaridad), lo cierto es que esa cita procede de una famosa película de 1957, 'An Affair To Remember', conocida en España como 'Tú y yo'.

La línea de diálogo tiene lugar durante una de las escenas más emblemáticas de la película, dirigida por Leo McCarey y protagonizada por Cary Grant (en la piel de Nickie Ferrante) y Deborah Kerr (como Terry McKay). Ya hacia el final de la película es cuando ella dice: "El invierno debe ser frío para aquellos que no tienen recuerdos cálidos. ¡Ya nos hemos perdido la primavera!" ("Winter must be cold for those with no warm memories. We’ve already missed the spring!"). La conversación sigue así:

Nickie: "Sí. Esta es probablemente mi última oportunidad."

Terry: "La mía también."

Nickie: "Es ahora o nunca."

Terry: "Nunca es una palabra aterradora."

El guion fue escrito por Delmer Daves y Donald Ogden Stewart en colaboración con el director, Leo McCarey. Curiosamente, este elegante clásico romántico es un remake a color de otra película de McCarey, 'Love Affair' (1939), conocida en España también como 'Tú y yo'. En blanco y negro, cuenta con Irene Dunne y Charles Boyer como estrellas del reparto.

La conexión de Hanks (y Ryan) con 'Tú y yo'

Pero volvamos a la frase, ¿qué tiene que ver Tom Hanks en todo esto? Claro, quizá el actor estadounidense de 70 años se acordó de la frase y, como cualquiera de nosotros, trató de rememorar la emoción de la historia romántica con Cary Grant y Deborah Kerr, pero ni él la inventó ni hay registro alguno donde se pueda comprobar que la haya dicho alguna vez. Simplemente, Hanks protagoniza una comedia romántica junto a Meg Ryan donde se escucha esa frase de cine.

La película a la que me refiero es 'Sleepless in Seattle' (1993) dirigida por Nora Ephron y conocida en España como 'Algo para recordar'. El título "traducido" puede sonar un poco absurdo pero en realidad se parece al original de la película de McCarey: 'An Affair To Remember', es decir, 'Un romance para recordar'. Este detalle refuerza aún más la conexión entre ambas películas, ya que la comedia de Hanks y Ryan rinde homenaje al clásico de Grant y Kerr.

La escena donde se oye la reflexión ocurre cuando el personaje de Meg Ryan se sienta en el sofá para, precisamente, ver la película 'Tú y yo' junto a una amiga; así llegan a su escena favorita, donde se pronuncia la frase que dice Kerr. No la dice Meg Ryan, ni Tom Hanks ni nadie del reparto de 'Algo para recordar', solo se escucha en la televisión. Si no recuerdas el momento, se puede ver en este vídeo de YouTube, a partir del minuto 2:

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