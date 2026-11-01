Adiós a Pedrito, el gato que interpreta a Lúculo en las películas de 'Apocalipsis Z': "Murió feliz en la naturaleza haciendo lo que más le gustaba"

Hay unos cuantos animales que han dejado una huella imborrable en la historia del cine, pero casi siempre pensamos en el personaje que interpretaban y no en el animal que lo interpretaba. Un caso bastante reciente es el de Pedrito, el gato que interpreta a Lúculo en las películas de 'Apocalipsis Z', quien, por desgracia, no podrá hacerlo en una más que probable tercera entrega, pues falleció de forma inesperada.

Me ha extrañado mucho ver que esa información no ha trascendido más, pues son muchos los amantes de los animales que seguramente se encariñasen con Pedrito al verlo en las películas de Amazon Prime Video. Hasta Manel Loureiro, escritor de los libros originales, se encariñó con él -suya es la foto que encabeza el artículo- y defendió totalmente su elección pese a ser de una raza diferente al Lúpulo de los libros.

Un infarto fulminante

Pedrito sí que aparece en 'Apocalipsis Z: Nuevo Mundo' dando vida a Lúculo por última vez. De hecho, en el rodaje no hubo problema alguno con él, pues ya se incluye el aviso en los títulos de crédito finales de que "todos los animales de esta producción han sido tratados con el máximo respeto y cuidado". Su muerte sucedió después de forma inesperada, tal y como me señaló el director Carles Torrens en una entrevista que publicaremos próximamente:

Él vivía en un estado semisalvaje, vivía en una casa preciosa con un jardín, él cazaba ratones y luego era un gato doméstico y trabajaba en el cine. Me parece que tuvo un ataque, un infarto fulminante, no sufrió y murió feliz en la naturaleza haciendo lo que más le gustaba.

Curiosamente, Pedrito no pertenecía a ninguna gran agencia y su fichaje como Lúculo llegó tras varios castings fallidos y llegó tras una sugerencia del entrenador de animales de 'Apocalipsis Z: El principio del fin', pues conocía al gato de una señora que sí respondía de la forma que buscaban. Dicho y hecho.

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