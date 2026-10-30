Hace 60 años, la mitad de Estados Unidos vio el primer especial de Halloween de la historia. Nunca será superado por nadie

Mucho antes de que el cine de terror se desarrollara en la noche de Halloween (sobre todo a partir de la película homónima de John Carpenter), las primeras obras audiovisuales que mostraron interés en la fecha en cuestión, en la década de los 20 y 30, eran cortos dirigidos a toda la familia, como 'Our gang' o Betty Boop. Poco a poco, el terror se fue adueñando de esta fecha y sustituyendo a las bromas y las fiestas, aunque, con el Código Hays en marcha, poco más se podía hacer. Y entonces, aún con las restricciones en curso, llegó la televisión.

Snoopy espuqui

En 1966, 12 años antes de que Carpenter revolucionara el slasher con 'La Noche de Halloween', la televisión aún estaba dando pasos timoratos en torno a lo que podía y no podía emitir. Para que nos hagamos una idea, aún quedaban 3 años para que se empezara a emitir 'Barrio Sésamo', e incluso este programa llegó a causar polémica en algunos lugares de Estados Unidos por tener un reparto interracial. Tenían que andarse con pies de plomo sobre lo que podían y no podían mostrar... Y quien decidió abrirse camino no fue otro que Charlie Brown (Carlitos, por entendernos).

En la tira del 26 de octubre de 1959, Charles Schulz publicó por primera vez la tradición de Halloween de Linus, que se sentaba a esperar la llegada de la Gran Calabaza, un supuesto personaje mítico que se alzaba de los campos con una bolsa llena de regalos para los niños que creen en él. Igual que los fans sabían que Lucy siempre le quitaría la pelota a Charlie Brown antes de chutarla, sabían que Linus esperaría a la Gran Calabaza durante una semana sin éxito.

Con mucha lógica, cuando en CBS pidieron un nuevo especial de 'Peanuts' tras el éxito de 'La Navidad de Charlie Brown' y 'Las estrellas de Charlie Brown', Schulz decidió ambientarlo en Halloween, retomando la búsqueda de la Gran Calabaza como protagonista absoluta. Fue un éxito tan absoluto y rotundo que se considera que tuvo el 49% de share en su primera emisión y aún a día de hoy se considera el mejor especial de la franquicia, con toda la razón del mundo.

Carlitos's way

'Es la Gran Calabaza, Charlie Brown' solo dura 25 minutos, pero da tiempo de sobra a mostrar imágenes icónicas (Snoopy como aviador en la I Guerra Mundial, Carlitos tropezándose otra vez al ir a chutar la pelota) e incluso a hablar de la visión que el autor tenía sobre la religión. Uno no puede esperar terror de un mediometraje con Snoopy y Carlitos, pero sí que tenía partes indudablemente unidas a Halloween, como hacer la cara de la calabaza, disfrazarse o hacer "truco o trato".

Tengo que aclarar que ya había episodios de Halloween antes de este. Series como 'Casper', 'Lassie', 'Popeye', 'El zorro', 'Los recién casados', 'El pájaro loco', 'Perry Mason', 'Star Trek', 'Daniel el Travieso' o 'La familia Addams' ya crearon episodios ambientados en estas fechas, pero el de 'Peanuts' se considera el primer especial a tal efecto, sin estar ligado a una serie en particular.

A partir de entonces empezaron a crearse decenas de ellos, desde 'Michael Jackson's Halloween' hasta 'Halloween sobre hielo' (sí, ambos son reales)... Pero ninguno, más o menos terrorífico, pudo evitar que, 60 años después, aún sigamos esperando a la Gran Calabaza.

En Espinof | He crecido con Snoopy y creo que su evolución es curiosísima. Después de ver cómo nació, sé que este perrito me acompañará siempre

En Espinof | Las mejores series de 2026