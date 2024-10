Qué fue de Lassie, el perro que debutó en el cine en 1943 y cuyos descendientes siguen ladrando ochenta años después

Si os digo Beethoven, hay una gran posibilidad de que penséis en el mítico compositor de hace dos siglos, sí, pero también de que lo primero que se se os venga a la cabeza sea un San Bernardo. Y es que es imposible no adorar a los animales protagonistas de sagas en el cine: Air Bud, Garfield, Rin Tin Tin... Y, por supuesto, Lassie, la collie que lleva dando vueltas en el cine desde hace más de 80 años. Y lo que le queda. Eso sí, su historia es de lo más curiosa, partiendo... de que ni siquiera era una hembra. ¿Sabes qué fue de Lassie?

Lassie nació, originalmente, como un perro secundario en una historia corta de 1859, pero tuvo que esperar hasta 1938 para tener su propia historia, que en 1940 fue ampliada en la novela de 'Lassie Come Home'. Eric Knight dio en el clavo basándose en un animal que conoció durante la I Guerra Mundial, y solo tres años después de la novela ya se estrenó la primera de sus películas, 'Lassie, la cadena invisible', con Roddy McDowall, Liz Taylor y, por supuesto, Pal.

Pal era un Rough Collie (todos los intérpretes de Lassie han sido machos, curiosamente) que hizo su primera actuación a los tres años, y continuó haciendo del personaje a lo largo de siete películas, en las que también interpretó al hijo de Lassie, Laddie, y a dos parientes lejanos, Bill y Shep. Es más: también participó en los dos primeros episodios (de los 591 que tuvo en total) de 'Lassie', la serie que empezó en 1954 e incluso en episodios del serial radiofónico y en una gira teatral por los Estados Unidos. Tristemente, Pal, que se considera que tuvo la mayor carrera perruna de la historia del cine, falleció en 1958 a los 18 años dejando tras de sí toda una estirpe y rompiendo para siempre el corazón de su dueño.

Y aquí es donde llega lo interesante: el dueño de Pal era Rudd Weatherwax, que además de dedicarse a dar perros a Hollywood, les enseñaba obediencia. De hecho, así es como Pal llegó a su vida. Resulta que el collie se dedicaba a ladrar y a perseguir motos todo el día, y su dueño estaba desesperado. Por eso le llevó a la granja de Weatherwax y aceptó pagarle diez dólares por el entrenamiento. Pero, cuando volvió un tiempo después, vino con la amarga noticia de que ya no lo quería, y lo utilizó para pagar la deuda que tenía con el entrenador. Este, intuyendo que tenía un tesoro entre manos, le preparó para protagonizar series y películas como es debido. Conste que Pal no fue el único: otros perros que entrenó fueron los de 'La cena de los acusados' o el terrier que apareció en 'Aquí durmió George Washington'. Pero ninguno le dio el dinero (y la fama) que consiguió Pal.

Por hacernos una idea de Pal a mediados de los 50, baste esta anécdota: cuando estaba montado en un avión junto a Weatherwax, el capitán anunció "Hoy nos acompañan dos personalidades de Hollywood". En primer lugar, nombró una estrella de cine muy conocida cuyo nombre no ha trascendido, causando un aplauso leve. Después, a Lassie... Y los pasajeros se volvieron locos, emocionadísimos, tratando como fuera de encontrar a Lassie.

Pero no solo Pal se convirtió en una estrella (literalmente, puedes encontrarla en el Paseo de la Fama de Hollywood): además, por contrato, se aseguraba que todos los perros que interpretaran a Lassie en el futuro tenían que ser descendientes directos del mismo. El contrato duró hasta 2004, y en ese proceso hicieron dos películas más, en las que Lassie estuvo interpretada por Boy y Howard. Por su parte, en la serie original su papel fue para los cachorros originales de Pal: Lassie Junior, Spook, Baby, Mire y Hey Hey. En el resto de secuelas, seriales radiofónicos y demás, la familia crece hasta que se hace un lío imposible de desenmarañar. Y tú que creías que Lassie era uno y trino.

Ahora, Lassie no pertenece a los Weatherwax, sino a DreamWorks... Pero eso no impide que siga en pie, sobre todo en anuncios de todo tipo. El perro actual, Lukas, aunque no esté indicado por contrato, es la décima generación de descendientes de Pal y está entrenado por Carol Riggins, que en su día trabajó con los dueños originales en multitud de ocasiones. Hace cuatro años que no sabemos nada del animal más querido por Hollywood (desde que hiciera el remake de 'Lassie, la cadena invisible'), pero en tiempos de franquicias interminables es cuestión de tiempo que alguien se acuerde de su existencia y le vuelva a llevar a donde merece.

