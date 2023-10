El perro más famoso del cine fue el protagonista del error más imperdonable de Hollywood de todos los tiempos. Así fue como Lassie hizo perder millones de dólares a MGM

A todo el mundo le suena el nombre de Lassie, quizá el perro más famoso de toda la historia del cine y la televisión. Es cierto que sus años de gloria hace tiempo que quedaron atrás, pero también que sigue en activo y que su última película se estrenó en 2020. Sin embargo, hay un momento en su trayectoria que marca el que quizá sea el error más garrafal de la historia de Hollywood por parte de una productora, MGM en este caso.

Hay que remontarse a 1951 para encontrar el momento en el que MGM decidió poner punto y final a la saga de películas que había iniciado ocho años antes con 'Lassie, la cadena invisible'. En la compañía creían que ya no daba más de sí y tomaron una decisión que sería imposible a día de hoy: para no tener que pagarle su último año de salario a Rudd Weatherwax, dueño y entrenador del perro, aceptaron que se quedase a cambio con la marca registrada de Lassie.

Le acabó saliendo muy caro a MGM

Teniendo en cuenta que el sueldo de Weatherwax ni siquiera llegaba a 20.000 dólares -una cifra muy respetable por aquel entonces, ojo-, eso dejaba claro que en MGM no valoraban ya demasiado a Lassie, algo que puede deberse al fracaso en taquilla de 'Las colinas pintadas' en 1951.

No obstante, Weatherwax sabía que al menos podría seguir exprimiendo al personaje en presentaciones en ferias y convenciones, pero ni siquiera pasaron tres años hasta que quedó claro que había hecho el negocio del siglo. El motivo es que en 1954 se estrenaba la mítica serie de televisión 'Lassie' -convirtiéndose así en uno de los pocos animales en tener serie propia-, la cual aguantaría en antena casi 20 años, marcando la vida de millones de espectadores y quedando el animal grabado para siempre en el imaginario popular.

Además, 'Lassie' surgió en parte fruto del empeño personal de Weatherwax, ya que puso 10.000 dólares de su bolsillo para que el episodio piloto saliera adelante. No tardaría en recuperar con creces esa cantidad y en MGM no tardaron en darse cuenta de error, por lo que reclamaron que eran ellos los dueños de Lassie. Sin embargo, el contrato de Weatherwax no dejaba lugar a la duda y en MGM no vieron ni un dólar gracias a la serie emitida por CBS.

Weatherwax siguió disfrutando del éxito de la marca Lassie hasta su muerte en 1985, pero el negocio se quedó en la familia, ya que su hijo Bob pasó a controlarlo, mientras que su nieto Bob Jr. pasó a ejercer como primer asistente del entrenador en 'La nueva Lassie', la serie de televisión emitida entre 1989 y 1991.

Por aquel entonces, Bob Weatherwax tenía muy claro la importancia de la marca, por lo que en la serie impuso que "Lassie no llevará gafas de sol, llamará por teléfono o hará algo muy inteligente o mono. Queremos asegurarnos de que resulta creíble". Y también pensaba en asegurarse el futuro, pues estaban buscando a una hembra -el perro siempre ha sido interpretado por un macho- con la que poder reproducirse y que llegase la séptima generación de Lassie...

