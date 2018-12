Los mejores 31 clásicos del cine para ver en familia

Los clásicos del cine no son solo las películas antiguas que nos gusta revisar porque su calidad y valores son atemporales. También hay clásicos más recientes, películas que se estrenaron hace no tantos años, pero que ya se han ganado la consideración porque han encandilado a grandes y pequeños y son permanentemente revisables. Unos y otros son los protagonistas de esta lista.

Hemos seleccionado 31 clásicos de hace unos pocos años y de hace mucho más. Películas antiguas y modernas absolutamente infalibles para revisar en grupo, y especialmente apropiadas para estos días de congregación frente a las pantallas. Revisa y descubre todas estas películas con nosotros, pero recuerda que es una selección absolutamente personal. ¡Te invitamos a que aportes tus propios clásicos en los comentarios!

Gremlins

Dirección: Joe Dante

Intérpretes: Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton, Frances Lee McCain, Dick Miller, Polly Holliday, Keye Luke, Corey Feldman

¿La película fantástica de los ochenta que mejor ha envejecido? Puede ser, porque sus efectos prácticos, su humor negro, sus jugueteos con la cuarta pared, su argumento que entremezcla horror y comedia y sus guiños gozosos al cine de género siguen fresquísimos. Un auténtico clásico navideño a cuya mala leche, rotundidad y carisma el tiempo no ha hecho mella. Y sí, en programa doble con la secuela, mejor que mejor.

Toy Story

Dirección: John Lasseter

Aunque prácticamente todas las películas de 'Toy Story' tienen algo que ofrecer (y lo que nos queda, con la cuarta a punto de caramelo), la primera sigue manteniendo ese aire muy consciente de ser una pionera, de estar abriendo camino expresivo y argumental en el cine de animación con la historia de unos juguetes que cobran vida. De la química de Buzz y Woody a los siniestros tejemanejes de Sid, todo en esta película es puro clásico.

E.T., el extraterrestre

Dirección: Steven Spielberg

Intérpretes: Henry Thomas, Dee Wallace, Robert MacNaughton, Drew Barrymore, Peter Coyote, C. Thomas Howell, K.C. Martel

Ingenua y maravillosa hoy como en su momento, la que durante mucho tiempo fue la película de fantasía familiar más importante y popular de la historia es la plasmación en pantalla del Spielberg más devoto del cine como un espacio donde todo vale para cosquillear la imaginación del espectador, sin más suberfugios. La engañosa sencillez de su argumento y su batería de imágenes icónicas la convierten en un clásico permanentemente revisable.

Un mundo de fantasía

Dirección: Mel Stuart

Intérpretes: Gene Wilder, Jack Albertson, Peter Ostrum, Roy Kinnear, Michael Bollner, Aubrey Woods

El paso del tiempo ha dado a esta película sobre un grupo de niños que ganan un concurso para viajar a las entrañas de una fábrica de golosinas cierta cualidad de culto que la hace especialmente accesible para los adultos, sobre todo por su tono lisérgico, la inquietante interpretación de Gene Wilder y la pavorosa presencia de los oompa-loompas y sus demoledoras odas al trabajo en serie. Incomparablemente superior a la version de Tim Burton, todo ello encaja bien con la novela de Roald Dahl, orientada al público infantil pero, como toda su obra, con un interesante subtexto venenoso.

Batman vuelve

Dirección: Tim Burton

Intérpretes: Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Michael Gough, Michael Murphy, Cristi Conaway

Está claro que a las películas de Batman dirigidas por Tim Burton se les pueden poner muchas pegas. Tan claro como que sus virtudes son indiscutibles: los villanos, el diseño de producción, las bandas sonoras, el ambiente lúgubre, la conversión definitiva de Batman en un legítimo Caballero Oscuro... 'Batman Vuelve' es la más personal de sus dos aportaciones al personaje, y el Pingüino y Catwoman forman una dupla de villanos absolutamente memorable, y superiores en muchos aspectos a las némesis de las películas de superhéroes de hoy.

El Imperio contraataca

Dirección: Irvin Kershner

Intérpretes: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Frank Oz, Billy Dee Williams, David Prowse, Alec Guinness

No vamos a entrar en la polémica de cuál es la mejor película de la saga porque no son horas ni fechas, pero está claro que esta tiene todo lo que nos gusta: épica, humor, secundarios tremendos, el reparto clásico de héroes y heroínas, escenas icónicas, traumitas, momentos definitorios de la serie y un montón de muñecos. No sabemos si será la mejor, pero desde luego puede defender el puesto con todos los honores.

Mi vecino Totoro

Dirección: Hayao Miyazaki

Pura delicia anime, y junto a 'La princesa Mononoke', el clásico absoluto de la filmografía de Miyazaki. Si aquella enhebra un cuento ecologista violento y lleno de aventura, 'Totoro' abunda en otra de las especialidades del director: los cuentos de hadas imaginativos y rebosantes de personajes únicos, a menudo inspirados en el folclore japonés. Miyazaki es una elección casi segura en lo que respecta a su tono clásico, pero también por sus aires nostálgicos y su delicada destilación de lo que debe ser una aventura infantil pura.

El gigante de hierro

Dirección: Brad Bird

Pese a su cercanía en el tiempo, esta película de un Brad Bird pre-Pixar tiene aroma de auténtico clásico: con animación tradicional combinada con efectos para los movimientos del robot hechos por ordenador, su trama de un niño que se hace amigo de un arma de destrucción masiva gigantesca es una delicia visual y narrativa. Para revisar una y otra vez, y recrearse en su multitud de exquisitos detalles.

¿Quién engañó a Roger Rabbit?

Dirección: Robert Zemeckis

Intérpretes: Bob Hoskins, Christopher Lloyd, Joanna Cassidy, Mike Edmonds, Joel Silver, Richard LeParmentier

Una película incomparable, en sentido literal. Está a galaxias de distancia de cualquier otra mezcla de dibujos animados e imagen real y su tono, extrañamente adulto pero a la vez accesible para todos los públicos, mezcla serie negra dura y devoto amor por el delirio y el trompazo. Es, quizás, la rareza (por muy comercial que fuera su planteamiento sobre el papel) más taquillera de todos los tiempos, y debido a lo complejísimo de su producción, nunca tuvo continuidad, quedando aislada en el tiempo como un clásico absoluto e insuperado.

La princesa prometida

Dirección: Rob Reiner

Intérpretes: Robin Wright, Cary Elwes, Mandy Patinkin, Chris Sarandon, Christopher Guest, Wallace Shawn, André the Giant, Fred Savage

Con un reparto de estrellas y un puñado largo de frases, personajes y momentos icónicos, este especialísimo cuento de hadas sobre destinos que cumplir, princesas, castillos y romances perfectos sirve tanto como oda a la imaginación y los tópicos maravillosos de de siempre como de cariñosa parodia de los mismos. Un equilibrio perfecto y muy de su época, que es lo que le ha hecho sobrevivir hasta hoy como película favorita de millones de espectadores.

En busca del Arca perdida

Dirección: Steven Spielberg

Intérpretes: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Vic Tablian, Denholm Elliott, Wolf Kahler

Aunque en nuestro corazón la mejor es 'Indiana Jones en el Templo Maldito', reconocemos que algunas de sus escenas pueden atragantar más de una apacible comida familiar, así que vamos a lo seguro con esta aventura con mayúsculas, que incluye una gran sartenada de momentos clásicos de la saga y una buena muestra de por qué el combo Harrison Ford-látigo-Stetson se convirtió en los ochenta en garantía de diversión.

El mago de Oz

Dirección: Victor Fleming

Intérpretes: Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, Bert Lahr, Jack Haley, Billie Burke, Clara Blandick, Margaret Hamilton, Charley Grapewin

Casi setenta años después, niños y mayores siguen cayendo rendidos ante este clásico, y posiblemente se deba a su salvaje imaginación, que abarca desde las caracterizaciones del pintoresco grupo protagonista a su ralea de monos voladores y caminos dorados de los que no salirse. Su mensaje sobre la importancia del hogar, lo tengas donde lo tengas y aunque esté pintado en tonos grises, no perderá valor nunca.

Dentro del laberinto

Dirección: Jim Henson

Intérpretes: Jennifer Connelly, David Bowie, David Goelz, Toby Froud, Natalie Finland, Shelley Thompson, Christopher Malcolm, Frank Oz

En su día fue un descomunal fracaso de taquilla, que siempre entristeció a Jim Henson y le alejó de volver a dirigir una película fuera de sus muppets. Pero el tiempo la ha revalorizado y convertido en película de culto, llegando hasta a convertirse en icónica su banda sonora de Bowie, durante décadas considerada una de las peores obras del cantante. Una adaptación apócrifa de 'Alicia en el País de las Maravillas' de insólitos tonos siniestros y con un trabajo de efectos especiales artesanales absolutamente admirable.

El Rey León

Dirección: Rob Minkoff, Roger Allers

Imposible escoger una sola película de entre todas las que marcaron el renacimiento de Disney en los noventa, de 'La Sirenita' en adelante. Cada una es un pequeño (o gran) clásico por motivos propios, pero con el anuncio del reboot CGI, queda claro que 'El Rey León' es de las que han dejado una huella más indeleble. Posiblemente sea su extraordinaria ambientación y su historia de aires míticos shakesperianos lo que le ha proporcionado ese toque intemporal que no han podido arañar otras producciones de la época como 'Pocahontas' o 'El jorobado de Notre Dame'.

Solo en casa

Dirección: Chris Columbus

Intérpretes: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Roberts Blossom, Catherine O'Hara, John Candy, Angela Goethals

No es de extrañar que, casi treinta años después, Macaulay Culkin siga recordando al personaje que le dio la fama... y nosotros con él. Este clásico de la comedia navideña funciona aún como un cañón, y los trompazos estilo cartoon de los dos desprevenidos ladrones que son ampliamente superados en ingenio y mala leche por un niño abandonado por sus padres en casa son igual de contundentes que en los noventa.

El abismo negro

Dirección: Gary Nelson

Intérpretes: Maximilian Schell, Anthony Perkins, Robert Forster, Joseph Bottoms, Yvette Mimieux, Ernest Borgnine, Tom McLoughlin

Ah, cuando Disney comenzó a hacer películas en los setenta y los ochenta absolutamente demenciales. Es un auténtico pozo de insensatez que impactó tanto en sus películas de imagen real como de animación, y cuyo caso más popular es este anticlásico de 1979 que diríase que parte de inyectar elementos de '20.000 leguas de viaje submarino' en '2001: Una odisea en el espacio'. El resultado es ciencia-ficción metafísica para todos los públicos, con tripulantes de naves siniestras planteándose el sentido de la vida al borde de un agujero negro. Una delicia.

Los teleñecos en Cuento de Navidad

Dirección: Brian Henson

Intérpretes: The Muppets, Michael Caine, Steven Mackintosh, Meredith Braun, Robin Weaver, Donald Austen

Todas las películas de los Muppets son recomendables, desde sus primeras y tronadísimas incursiones en el largometraje a sus aventuras más recientes. Sin embargo, pocas cantan a clásico familiar como esta adaptación de 'Cuento de Navidad' con Michael Caine como Scrooge, que es sumamente fiel a la obra original de Dickens a la vez que incluye una buena ración de caos, humor y slapstick genuínamente muppet.

El chico

Dirección: Charles Chaplin

Intérpretes: Charles Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance, Carl Miller, Tom Wilson, Henry Bergman, Lita Grey

Quizás el cine mudo, en estos tiempos de frenesí audiovisual, haya perdido en parte su consideración de arte que gusta a todos los públicos, pero está claro que algunas producciones de la época conservan todo su potencial, especialmente las comedias de los más grandes. Vale la pena al menos intentarlo con películas como ésta, coprotagonizada por un Jackie Coogan como niño malandrín de las calles que despierta el inevitable instinto paternal del Chaplin vagabundo de siempre.

La bella durmiente

Dirección: Clyde Geronimi

Con la Disney de los primeros años no hay fallo posible: 'Blancanieves', 'Dumbo', 'Pinocho', 'Bambi'... todo clásicos, todas intachables. Yo tengo especial devoción, sin embargo, por esta producción algo más tardía, de extraña perfección. Su estética y colorido modernísimos hoy, su tercio final con dragonazo incluido... y Maléfica, por supuesto, la más perfecta de las villanas Disney antes de su pochísima reinvención redentora en imagen real. Aquí no: aquí vamos a tope con los cuentos de hadas con todas sus consecuencias.

Regreso al futuro

Dirección: Robert Zemeckis

Intérpretes: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Claudia Wells, Thomas F. Wilson, James Tolkan

Con un guión de cemento armado, tan férreo y consistente que es prácticamente intocable, 'Regreso al futuro' es pura Amblin. Imaginativa, bienhumorada, con intérpretes perfectos, llena de momentos icónicos y con su indiscutible acompañamiento si la sesión se prolonga: la segunda y la tercera parte son perfectas para continuar la fiesta sin que (apenas) descienda la calidad ni la diversión.

Superman

Dirección: Richard Donner

Intérpretes: Christopher Reeve, Marlon Brando, Gene Hackman, Margot Kidder, Ned Beatty, Jackie Cooper, Glenn Ford, Trevor Howard

Con un tono único entre lo camp, lo clásico y lo innovador, 'Superman' sigue siendo la vara de medir con la que se comparan todas las superproducciones del género, y no es de extrañar: el carácter icónico de su estética, de las interpretaciones de Reeve, Hackman y Kidder, de sus efectos especiales... Pese al ritmo algo lento de su primera mitad, 'Superman' sigue siendo 'Superman', y las razones para ello están clarísimas.

Pesadilla antes de Navidad

Dirección: Henry Selick

De acuerdo: todos estamos hartos de ver la estilizada figura de Jack Skellington en posters, bolsitos y camisetas, pero sus aventuras en pos de la Navidad ajena son un cuento mágico y eterno (aunque no muy original: El Grinch del Dr. Seuss contó la misma historia bastante tiempo antes). Lo suficientemente perversa para encandilar a los adultos mientras los niños se quedan con el colorido, las canciones y el increíble diseño de los personajes: todo lo que caracterizó al mejor Tim Burton.

Big

Dirección: Penny Marshall

Intérpretes: Tom Hanks, Elizabeth Perkins, Robert Loggia, John Heard, Jared Rushton, Mercedes Ruehl, Jon Lovitz, David Moscow

La recientemente desaparecida Penny Marshall dirigió esta alegoría sobre la infancia y lo que perdemos al convertirnos en adultos que, paradójicamente, contagia una jovialidad infantil como pocas películas. El secreto está en la extraordinaria interpretación de Tom Hanks, aquí en su revelación total pese a algunos papeles de éxito previos, y a su extraordinaria capacidad para interpretar a un niño grande.

Babe, el cerdito valiente

Dirección: Chris Noonan

Intérpretes: James Cromwell, Magda Szubanski, Paul Goddard, Zoe Burton, Marshall Napier, Brittany Byrnes

Una prueba bastante definitoria de que algunas de las ideas más sencillas pueden dar pie a las películas más elegantemente emotivas de todos los tiempos. Aquí, con la historia de amistad y respeto mutuo entre un granjero y un cerdito empeñado en ser perro ovejero contra viento y marea. Un clásico delicioso, inspirador y que, debido a su clasicismo visual y temático, sigue tan sorprendente y entrañable como cuando se estrenó hace ya más de veinte años.

Las doce pruebas de Astérix

Dirección: René Goscinny, Albert Uderzo, Pierre Watrin

Aunque su animación pueda parecer algo rudimentaria a ojos actuales, 'Las doce pruebas de Astérix' se tiene bien ganada su consideración de clásico no solo por plantear una historia distinta a los clásicos e imbatibles álbums originales, sino por su ritmo frenético, su textura levemente adulta y su nada disimulada capa de crítica entre monumentales trompazos. El resultado es sencillamente hilarante, e inigualado por prácticamente ninguna adaptación posterior de Astérix, más sofisticadas pero menos singulares.

Robin de los bosques

Dirección: Michael Curtiz, William Keighley

Intérpretes: Errol Flynn, Olivia de Havilland, Basil Rathbone, Claude Rains, Patric Knowles, Ian Hunter, Una O'Connor, Alan Hale

La más lluviosa tarde de domingo puede quedar iluminada sin problemas por una película como ésta, pura aventura clásica y jovialidad despreocupada. Errol Flynn en el papel de su vida, Basil Rathbone como insuperable villano, coreografías y acrobacias de primera... hasta lo artificioso de los decorados y los tropos mil veces contados en películas similares funcionan en favor de la película, definiéndola como la película de aventuras por excelencia.

El libro de la selva

Dirección: Wolfgang Reitherman

Contrastando con cualquiera de las solemnes, casi eclesiásticas adaptaciones posteriores, esta versión del clásico de Kipling es genuína diversión selvática, con un plantel de secundarios inolvidable (de los villanos a los buitres-Beatles, tronchantes en su versión en castellano neutro) y con una de las mejores bandas sonoras de la animación Disney clásica. El trazo descuidado, casi abocetado de sus dibujos hace mucho por esa atmósfera de locura jazzística que empapa esta auténtica fiesta animada.

Nimh, el mundo secreto de la Sra. Brisby

Dirección: Don Bluth

Un día habrá que reivindicar convenientemente a Don Bluth, emperrado en mantener encendida la llama de la animación clásica contra viento y marea, rebotado de una Disney en decadencia y, sí, vale, responsable de tostones como 'En busca del Valle Encantado' o 'Pulgarcita', pero con películas como ésta, su debut fuera de Disney. Posiblemente junto a 'Taron y el caldero mágico', la película de animación para niños más siniestra de la historia, con roedores mutantes que hablan, nigromancia, monstruos y muchas, muchas tinieblas.

Una noche en la ópera

Dirección: Sam Wood

Intérpretes: Groucho Marx, Harpo Marx, Chico Marx, Margaret Dumont, Kitty Carlisle, Allan Jones, Sig Ruman, Walter Woolf King, Edward Keane

Aunque no tan perfectamente anárquica como 'Sopa de ganso', quizás esta sea la película perfecta para introducirse en los aún hoy modernísimos Hermanos Marx y su concepción del cine como una antinavaja de Ockham, debido a que esta producción es puro estilo Marx, pero con estructura aún de narración sensata. Los gags del camarote, el contrato y la cena de Groucho con Margaret Dumont están aquí y mantienen aún su brillante tono de torbellino maleducado y tronchante.

El maquinista de La General

Dirección: Buster Keaton, Clyde Bruckman

Intérpretes: Buster Keaton, Marion Mack, Glen Cavender, Jim Farley, Frederick Vroom, Charles Smith, Frank Varnes, Joe Keaton

Otro clásico mudo, este también rabiosamente moderno y, aún hoy, pasmoso por el frenético ritmo que Keaton le imprime a una persecución tras otra, un stunt tras otro. Una historia de amor ambientada en la Guerra Civil es todo lo que el genio del slapstick necesita para encadenar castañazos a velocidades infernales, con un sentido del ritmo y la comedia del que aún hoy estamos aprendiendo.

Mary Poppins

Dirección: Robert Stevenson

Intérpretes: Julie Andrews, Dick van Dyke, David Tomlinson, Glynis Johns, Ed Wynn, Hermione Baddeley, Karen Dotrice, Elsa Lanchester

Esta niñera-bruja no mete a los niños en un horno y los cuece a fuego lento, sino que les muestra una realidad alternativa a su aburrida vida corriente, llena de luz, color, canciones y pingüinos animados. La autora de la larga serie de novelas en la que se basa esta maravillosa aventura cotidiana, Pamela Lyndon Travers, nunca estuvo conforme con la colorista versión de Disney, lo que ha impedido que se haga una nueva versión hasta ahora mismo y ha acrecentado el halo mítico de la original. En cualquier caso, un canto a la imaginación y al desmadre en el día a día que resume las virtudes de la mejor Disney en imagen real.

Y hasta aquí nuestra selección de clásicos para ver en familia estas Navidades... o cuando se tercie. ¿Coincides con nuestra selección o tienes otros films indiscutibles que aportar? Cuéntanoslo en los comentarios.