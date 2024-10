Qué fue de Tobias Moretti, el compañero fiel de 'Rex, un policía diferente' que terminó dirigiendo su propia granja

Aunque la estrella de 'Rex, un policía diferente' siempre fue el chucho protagonista (al que interpretaron varios perretes a lo largo de las temporadas), pero no hay que olvidar a algunos de sus compañeros de dos patas que les dieron la réplica. ¿Qué fue de Tobias Moretti?

Actor y agricultor

Tobia Moretti (cuyo apellido original es Bloéb, pero se lo cambió en el terreno artístico por el de su madre) nació en 1959 en Gries am Brenner (Tirol, Austria). Descendiente de una familia de artistas, estudió composición en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena y terminó trasladándose a Múnich para formarse como actor.

Tras unirse a una compañía teatral, se hizo un nombre sobre los escenarios y terminó debutando con 27 años en una TV movie 'Wer einsam ist, der hat es gut weil keiner da, der Ihm was tut' (si no sabéis alemán, sería algo así como 'A los solitarios les va bien porque no hay nadie que les moleste').

Su primer estreno en la gran pantalla fue con 'Der Fluch' (1988), a la que siguieron varios telefilmes y una miniserie hasta llegar al papel por el que le conocimos por estos lares: Richard Moser, el compañero humano de 'Rex, un policía diferente', la mítica serie austríaca que se emitió entre 1994 y 2004.

Moretti trabajó pata con pata junto a Rex durante 45 episodios en las cuatro primeras temporadas y salió de la serie en 1998. Aunque pudiera dar la impresión de que su carrera acabó allí, lo cierto es que siguió trabajando como actor en producciones austríacas (muchas de las cuales, por lo que sea, no han llegado aquí).

El actor hizo varias películas desde entonces, como 'El valle oscuro' (2014) o 'Vida oculta' (2019), y continuó prodigándose especialmente en películas de TV, como 'Amigos de Jesús: José de Nazaret' (2000) o 'The return of the dancing master' (2004). Eso sí, no ha vuelto a meterse en series tan largas desde 'Rex', sino que ha hecho capítulos sueltos de miniseries como 'Speer und er' (2005), donde interpretó a Adolf Hitler, o 'Borgoña' (2017).

Tobias Moretti en 2022

Así pues, Moretti no ha dejado de lado su faceta como actor (su última película es 'Der Gejagte - im Netz der Camorra', de 2022), aunque la combina con otras actividades que ocupan su tiempo en la actualidad. Aparte de su pasión por el motocross, el austríaco están muy concienciado con el activismo medioambiental.

De hecho, actualmente vive en una granja en Tirol junto a su mujer y sus hijos, donde cultiva verduras ecológicas, cuida del ganado y se toma muy en serio el uso de energías renovables. Sin ir más lejos, en 2014 recibió el título de "Economista", otorgado por el gobierno austríaco en agradecimiento a su labor en el terreno agrícola.

