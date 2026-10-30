La secuela de 'Death Stranding' salta al anime. Hideo Kojima une su talento con los creadores de 'Jujutsu Kaisen' para ampliar la distopía de ciencia ficción

Hideo Kojima sigue queriendo ampliar el mundo de 'Death Stranding' y para ello está recurriendo al anime. Por un lado tenemos la película de acción real en la que trabaja con A24, pero también está la película animada 'Death Stranding: Mosquito', y además hay una serie de anime en marcha directamente para Disney+.

Más allá de Sam

'Death Stranding: Isolations' será una serie de anime ambientada tras los eventos del juego original. Aunque no sigue la historia de Sam Bridges, sus acciones en el videojuego afectan de manera directa a los protagonistas de esta nueva serie. Así lo ha confirmado Kojima Productions durante el décimo aniversario del videojuego, en un evento especial en Tokio: 'Death Stranding: Isolations' se ambientará en Norteamérica, justo después de que el continente vuelva a tener conexión con la Red Quiral.

''Mi madre se convirtió en un cráter. El Death Stranding: una serie catastrófica de explosiones causadas cuando los muertos se infiltraron en nuestro mundo y chocaron con los vivos. Tras este cataclismo, muchos se vieron obligados a vivir en absoluto aislamiento; entre ellos, una joven. Aunque esta soledad le fue impuesta, pronto llegó a preferirla, rechazando toda oportunidad de establecer una verdadera conexión humana y dejándose llevar por el destino", se ha revelado en la sinopsis oficial.

También tendremos como protagonistas a un anciano que conecta a las personas, una soldado atrapada en un ciclo de guerra y un chico "que hierve de rabia ante lo absurdo de la vida". Cuatro personajes que siguen un camino diferente al de Sam Bridges y nos mostrarán un lado diferente de 'Death Stranding' que todavía no se había explorado.

Durante el evento también se dejó ver un primer teaser del anime, y por lo menos 'Death Stranding: Isolations' apunta a tener un acabado visual impecable. Detrás del proyecto tenemos a E&H Production, el estudio fundado por Park Sun-gho, el director de 'Jujutsu Kaisen 0' y la primera temporada del anime, con el veterano de 'Dragon Ball' y 'Shingeki no Kyojin' Takayuki Sano como director.

El anime también contará con Tow Ubukata, guionista de 'Ghost in the Shell: Arise' y 'Psycho-Pass 2' al frente del guion, e Ilya Kuvshinov al mando de los diseños.

Finalmente, 'Death Stranding: Isolations' llegará a Disney+ en algún momento de 2027. Una alianza muy ambiciosa con Kojima Productions para hacerse con el que promete ser uno de los animes más anticipados del año que viene, sobre todo si nos gusta una buena distopia de ciencia ficción.

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