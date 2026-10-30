'The Apothecary Diaries' llega a Netflix, aunque el aclamado anime se podrá ver en un formato preocupante y un tanto confuso

Ya se ha estrenado la tercera temporada de 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto' en japonés y 'Los diarios de la boticaria' en España), y por ahora Crunchyroll seguía manteniendo la exclusividad sobre el drama palaciego en la gran mayoría de los territorios. Los misterios de Maomao solo se podían seguir en la plataforma especializada en anime, pero a partir de hoy, 30 de septiembre, también se podrá seguir en Netflix.

¿Y este tijeretazo?

Así lo ha confirmado la propia plataforma desde sus redes sociales. 'Los diarios de la boticaria' se podrá seguir en Netflix, lo que va a hacer que el anime se vuelva mucho más accesible para el gran público, aunque la verdad es que llega en un formato bastante confuso.

Porque, en lugar de llegar con sus dos temporadas completas, lo hará en un formato compilatorio. El proyecto, de entrada, se llama 'The Apothecary Diaries - The Compilation', y se irá estrenando en tres tandas para cubrir tres arcos. El primero, el Arco del Palacio Interior, se estrena en la plataforma este 30 de octubre, seguido del Arco de la Corte Exterior el 13 de noviembre y el Arco de la Corte el 27 de noviembre.

No queda muy claro si se tratarán de películas recopilatorias para resumir estos arcos de la serie, o si será el anime en si con menos capítulos. No es la primera vez que se estrenan en Netflix este tipo de compilaciones, y que lo hemos podido ver anteriormente con 'Violet Evergarden' y 'Code Geass', pero la verdad es que para el anime de la boticaria se trata de un formato completamente nuevo y bastante rocambolesco de cara a nuevos fans que quieran empezar la historia desde cero.

Aunque, por otro lado, es de esperar que esta compilación se centre directamente en la trama principal y venga de perlas para refrescar lo que ya sabemos de cara a las nuevas temporadas.

En principio parece que el estreno de 'The Apothecary Diaries - The Compilation' en Netflix será a nivel global, aunque aún está por ver si finalmente también nos llega a España y si cuenta con doblaje en castellano. Esperemos que, en cualquier caso, esta compilación sea solo la avanzadilla para que el fantástico anime pueda ir llegando poco a poco a más plataformas.

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