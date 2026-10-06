La temporada 3 de 'The Apothecary Diaries' se enfrentaba a un gran problema. Por suerte, la creadora de Maomao llegó al rescate para solucionarlo

Dentro de la temporada de anime de otoño, uno de los estrenos más esperados para cerrar este año es el de la tercera temporada de 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto' en japonés y 'Los diarios de la boticaria' en España).

Los nuevos capítulos ya han comenzado a llegar a Crunchyroll, para meternos en una nueva etapa un poco complicada. Y es que 'Los diarios de la boticaria' tenía un problemón tremendo encima para esta tercera temporada.

¿Ahora a dónde vamos?

'Los diarios de la boticaria' comenzó a publicarse como una novela online y luego llegó la novela ligera y las dos adaptaciones a manga. Es cierto que el anime toma muchos elementos del manga dibujado por Nekokurage, desde la estética y el diseño de personajes hasta el tratamiento de ciertas tramas.

El problema es que la segunda temporada de la serie prácticamente alcanzó a la publicación del manga. Por suerte, en realidad 'Los diarios de la boticaria' adapta la novela ligera, que va muchísimo más avanzada, pero al apoyarse tanto visualmente en el manga, la tercera temporada podría quedarse algo coja.

Aquí es cuando entró en juego Natsu Hyuuga, la creadora de Maomao. La tercera temporada del anime se adentraba en terreno desconocido, usando únicamente la novela como fuente, por lo que Hyuuga decidió trabajar conjuntamente con el director Akinori Fudesaka y el guionista Norihiro Naganuma en la adaptación.

"Aunque la obra original es una novela, hay muchos elementos que son expandidos con mucha más profundidad en el manga", admitió Hyuuga en X. "Además de eso, el escenario cambia de escenario con una escala muy diferente a la de las dos anteriores. Hemos tomado en cuenta la alta posibilidad de que [la nueva temporada] se podría sentir más floja que la segunda. Así que me tomé la libertad de hacer algunos añadidos al material".

Así que Hyuuga decidió meter poquito a poco la mano en la narrativa para mejorar la narrativa del anime. Algunos lectores han notado algunos elementos adicionales, como la mención del Clan Anshi, o una escena como Gyokyou en público como la nueva emperatriz. Añadidos necesarios que ayudan a dar una visión global mucho más detallada, como venimos acostumbrados en las anteriores temporadas.

Hyuuga está cada vez más pendiente de la franquicia, porque además de su participación en la serie de anime, también ha desarrollado la historia de 'The Apothecary Diaries: The Deceased Empress’ Treasure', la película original del anime que se estrena en Japón el próximo diciembre.

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