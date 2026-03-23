Es uno de los mejores animes de ciencia ficción de la historia. Ahora su versión definitiva llega a Netflix con un final alternativo que puso el broche de oro a una era

Poquito a poco Netflix va fichando más animes para su catálogo. Y este mes nos ha pegado varias sorpresas muy majas, como la llegada de 'Mob Psycho 100' a la plataforma.

Y aunque ya podíamos disfrutar de 'Code Geass' en Netflix desde hace algún tiempo, ahora ha llegado una alternativa a Netflix para ponernos al día con uno de los mejores animes de mechas de la historia si no estamos como para meternos dos temporadas entre pecho y espalda.

La historia de siempre, pero no del todo

'Code Geass' se ha ganado su lugar a pulso entre los grandes animes de la historia. Un drama filosófico de ciencia ficción militarista con personajes complejos, unos visuales aplastantes y una reflexión sobre el colonialismo y la identidad de clase que sigue funcionando de maravilla hoy en día.

La serie original tuvo dos temporadas de anime, pero años después llegó su formato definitivo con una tetralogía de películas. Las tres primeras películas llevan como nombre 'Code Geass: Leleouch el de la Rebelión - Iniciación', y suponen una compilación de la serie original, aunque con algunos cambios clave para el destino de ciertos personajes y el tratamiento de algunas tramas.

Esto nos lleva a la película 'Code Geass: Lelouch el de la Re;surrección', una secuela que se estrenó en 2019 y que nos da un final alternativo y (aparentemente) definitivo a todo el anime. Un broche de oro para despedirnos del todo de Lelouch, y de paso una forma mucho más ligera de poder disfrutar de este anime sin las partes más tediosas.

La tetralogía ya estaba disponible en AnimeBox, pero ahora con su llegada a Netflix se vuelve aún más accesible, además de que podemos ver todo 'Code Geass' tanto en versión original como con doblaje en castellano. Y si nos quedamos con ganas de más, en Disney+ tenemos disponible también la secuela 'Rozé of the Recapture', además de que desde Sunrise ya están planeando más animes para el futuro. Vamos, que el tiempo pasa, pero 'Code Geass' sigue muy vivita.

En Espinof | Estrategia, mechas, militarismo y las consecuencias de la guerra. Los mejores animes bélicos y dónde se pueden ver en streaming

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal