Llega a Netflix uno de los animes más irreverentes de la década. Una aventura con psíquicos, sectas, timadores y mocos malévolos del creador de 'One-Punch Man'

Netflix ha ampliado de lujo este mes su catálogo de anime, porque además de la esperadísima llegada de 'Steel Ball Run' también ha añadido más series y películas al bote. Especialmente, porque alguna que otra seguía siendo exclusiva de Crunchyroll, y ahora se vuelve bastante más accesible.

Entre brócolis y culturismo

Una de las sorpresas más majas que han llegado a Netflix ha sido el anime de 'Mob Psycho 100' con sus tres temporadas al completo. Además llega tanto en versión original como con doblaje en castellano, con mucho humor absurdo pero un corazoncito que merece la pena descubrir.

'Mob Psycho 100' es la historia de Shigeo Kageyama, un chico muy introvertido al que la gente llama "Mob" y que tras su fachada taciturna oculta unos arrolladores poderes psíquicos. El único que conoce su secreto es Reigen Arataka, un timador que finge ser medium y usa los poderes de Mob para sacar tajada.

La serie adapta el manga de ONE, el creador de 'One-Punch Man' con muchísimo buen tino. De la animación se encargó Bones, el estudio detrás de 'Boku no Hero Academia', combinando el característico estilo del mangaka con una animación muy puntera y con muchísima personalidad que va de miedo a 'Mob Psycho 100'.

Si todavía la teníamos pendiente, es el momento ideal para descubrirla. Querer a Mob es facilísimo, ya que no puedes evitar querer que las cosas le salgan bien y emocionarte cuando va saliendo de su cascarón. 'Mob Psycho 100' es una serie muy especial que siempre es buen momento para revindicar y que nos lo da todo: humor, muchísima acción y unos personajes que rápidamente se convierte en tu familia.

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