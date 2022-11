'Violet Evergarden: Recollections': uno de los animes más bellos de los últimos años vuelve a Netflix con una película resumen, y ya tiene fecha de estreno

El catálogo de Netflix está repletito de joyas de anime, pero sin duda una de las series más hermosas que nos podemos echar a la cara es 'Violet Evergarden'. El anime de Kyoto Animation también tuvo en su momento una OVA y dos películas que podemos ver en Netflix, y la colección se amplía el mes que viene con una nueva entrega.

Recordando la vida de Violet

Por desgracia, parece que 'Violet Evergarden: Recollections' no será una historia nueva, si no que servirá para resumir la serie de anime en formato película. 'Violet Evergarden' como serie solo dura 12 episodios, y a pesar de que es relativamente corta puede no ser tan accesible de entrada como una película.

Lógicamente, si queremos sacarle toda la chicha a esta magnífica historia lo mejor es ver la serie, pero este resumen puede ser una perfecta introducción de cero para picarnos y continuar con lo demás.

Violet Evergarden: Recollections, a compilation of the original Violet Evergarden series, is coming to Netflix December 15! pic.twitter.com/gzc0ZZer4o — Netflix Anime (@NetflixAnime) November 24, 2022

Ya está confirmado que 'Violet Evergarden: Recollections' durará 1 hora y 35 minutos, lo justo para centrarse en los puntos claves de la trama, y en principio llegará a Netflix el próximo 15 de diciembre. Todavía no es seguro del todo si en España también aterrizará en esa fecha, pero hasta el momento no hemos tenido problemas con la licencia de este anime y se puede ver sin problemas en la plataforma.

'Violet Evergarden' es la historia de Violet, quien ha sido utilizada como un arma toda su vida y tras el final de la guerra se encuentra sin un propósito claro. Así empieza a trabajar como muñeca de recuerdos automáticos, escribiendo cartas para otros y tratando de entender las últimas palabras que le dijo el hombre más importante de su vida.