Milo Quifes: "Soy de Huelva, pero me crie en Sevilla. Estudié cuatro años Biología en Granada, dejé la carrera y me puse a trabajar como camarero y recepcionista"

El éxito de 'La bola negra' le ha cambiado la vida de varios de sus protagonistas, especialmente la de aquellos para quienes la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi ha supuesto su primera gran oportunidad en el mundo de la interpretación. Es el caso de Milo Quifes, un joven andaluz de 25 años que ha pasado de ser un rostro prácticamente desconocido para el gran público a convertirse en uno de los nombres propios del fenómeno cinematográfico del momento.

De estudiar Biología a actor revelación

Milo Quifes nació en Huelva, aunque creció en Sevilla, que fue donde comenzó a desarrollar su interés por la lectura y la escritura. "Yo soy de Huelva, pero me crie en Sevilla. Estudié cuatro años Biología en Granada, dejé la carrera y me puse a trabajar como camarero y recepcionista", revelaba en una entrevista. Una etapa en la que fue encadenando trabajos antes de que apareciera la oportunidad que terminaría cambiando su vida.

De hecho, su llegada a 'La bola negra' fue bastante improvisada. "Vi un casting abierto para toda España y me presenté de broma con mis amigos. A lo tonto me cogieron y aquí estoy", recordaba.

Detrás de aquella decisión también había un motivo personal. Aunque sentía curiosidad por el mundo artístico, ponerse delante de una cámara era algo que le imponía bastante. Pero, en lugar de evitar esa situación, decidió enfrentarse directamente a uno de sus temores.

El éxito de la película también le ha llevado a hablar de una persona fundamental en su vida: su abuelo. Quifes ha recordado su figura durante una entrevista en el programa 'Lo normal', de la Cadena SER, donde expresó cuánto le gustaría que pudiera conocer todo lo que está viviendo ahora.

"Espero que esté orgulloso. Yo espero que mi abuelo esté orgulloso. Es la persona. Es el primer hombre de mi vida, la verdad. Y le debo mucho de lo que soy. Él no pudo saber, no me dio tiempo a yo tener las cosas claras para poder ser completamente sincero con él sobre varios temas y la enfermedad me lo quitó muy temprano, pero le agradezco todo lo que me dejó, todo el aprendizaje y toda la compañía".

También ha tenido palabras de agradecimiento para Javier Calvo y Javier Ambrossi, a quienes atribuye buena parte de este cambio de rumbo. En una entrevista con Fotogramas, el intérprete explicó que la oportunidad llegó en un momento complicado de su vida.

"Me rescataron de una época muy mala. Yo salía a la calle a trabajar porque no tenía para comer, pero me costaba mucho. Ellos, de una manera sana, te obligan a ir a los ensayos, hacen comunidad, te enseñan el mundo cogidos de la mano y te sueltan cuando llega el momento. Eso se agradece mucho, como directores y como personas. Estoy viviendo una vida que nunca pensé que viviría. Espero esforzarme lo suficiente para rendir homenaje a la confianza que depositaron en mí".

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