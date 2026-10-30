"No tengo nada mejor que hacer". Quentin Tarantino explica por qué ha vuelto al universo de 'Érase una vez en Hollywood' para el spin-off de Cliff Booth

Aún queda cosa de un mes para que podamos echar el guante a una de las secuelas más inesperadas que nos ha dejado el panorama hollywoodiense en una larga, larguísima temporada. Esta no es otra que 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth', el spin off de 'Érase una vez en... Hollywood' centrado en el personaje interpretado por Brad Pitt y que, sin esperarlo, ha encontrado nada menos que a David Fincher ocupando el asiento del director.

Un mundo ideal

Por supuesto, la irrupción del de Denver en el universo cinéfilo de Quentin Tarantino no ha borrado el sello del otrora enfant terrible de la Meca del cine del largometraje; algo que ha quedado patente durante su aparición en el AFI Fest de Los Angeles para una proyección del largometraje original que fue precedida por un adelanto de 17 minutos del título de Netflix que aún está por llegar.

Durante el evento, tal y como recoge The Hollywood Reporter, Tarantino explicó los motivos que le llevaron a escribir una vez más sobre el bueno —o no tan bueno— de Cliff y, más concretamente, a volver a un mundo que parece haberse convertido en una suerte de lugar seguro en clave de ficción.

Suelo no recordar las críticas positivas que me han hecho en citas; más bien recuerdo las críticas negativas en citas, pero la verdad es que no recuerdo las críticas positivas en citas. Sin embargo, hay una cita que sí recuerdo que alguien escribió sobre Érase una vez en Hollywood, que decía algo así como: “Este parece ser el primer mundo que Quentin Tarantino ha creado en el que le gustaría vivir”, y ahí está eso.

Me encantó el personaje de Cliff Booth, me encantó cómo lo interpretó Brad, y había en él ese aire de héroe de novela de bolsillo. Me imaginaba toda una serie de novelas de bolsillo en las que Cliff Booth se viera envuelto en una aventura u otra, o algo por el estilo. Con el paso del tiempo, simplemente pensé en idear una aventura diferente, en meterlo en una desventura. Quería ver qué pasaría con eso.

Además, cineasta aludió a la profundidad con la que se ha sumergido en el universo de 'Érase una vez en... Hollywood', en el que ha moldeado el largometraje de 2019, el spin off que nos ocupa e, incluso, una novela. ¿La clave? Que, en el fondo, esta saga no tiene necesariamente la forma de una historia al uso.

No tengo nada mejor que hacer que dedicarme de lleno a esta mitología. Me dediqué a ella antes de hacer la película y luego he seguido haciéndolo en los años posteriores a su estreno, simplemente para conocer bien la mitología. El público no necesita saberlo todo, pero está bien que yo lo sepa todo, y podéis confiar en que lo sé. Me gusta que esto no tenga realmente una historia. Me gusta que simplemente estés pasando el rato con ellos.

'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' se estrenará el próximo 25 de noviembre de forma limitada en salas de cine. Casi un mes después, el 23 de diciembre, aterrizará en el catálogo de Netflix, distribuidora de la producción de Plan B Entertainment y Panic Pictures.

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