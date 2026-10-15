Quentin Tarantino adora tanto este clásico del terror italiano que quiso hacer su propia versión: "Es uno de mis thrillers favoritos"

Quentin Tarantino nunca ha ocultado su admiración por Lucio Fulci, uno de los grandes nombres del cine de terror italiano. De hecho, El director de 'Pulp Fiction' ha incorporado muchos homenajes a su filmografía y llegó a recuperar algunas de sus películas para acercarlas al público estadounidense. Sin embargo, su fascinación por el cineasta va más allá de las referencias y durante años, Tarantino incluso pensó en hacer su propia versión de una de sus películas menos conocidas, un inquietante thriller de 1977 que combina el suspense psicológico con elementos sobrenaturales.

Se trata de 'Siete notas en negro', conocida internacionalmente como 'The Psychic', una cinta protagonizada por Jennifer O'Neill que también dejó su huella en 'Kill Bill Vol. 1'. Su banda sonora contiene una melodía que los seguidores de la película de Uma Thurman reconocerán enseguida, pero esta no es la única razón para recuperar una obra que demuestra que Fulci dominaba el suspense mucho antes de convertirse en uno de los grandes referentes del gore.

Una melodía que conquistó a Tarantino

La película arranca con una mujer que se arroja por un acantilado. Es una secuencia que establece desde el primer momento su atmósfera inquietante y pronto descubrimos que estamos ante un recuerdo de Virginia (Jennifer O'Neill), una mujer casada con Francesco, un poderoso empresario al que da vida Gianni Garko. Cuando Virginia empieza a experimentar nuevas visiones relacionadas con el asesinato de otra mujer, su percepción de la realidad se vuelve cada vez más perturbadora. El hallazgo de un esqueleto oculto en las paredes de la casa de vacaciones de su marido la llevará a investigar un misterio que parece conectado con sus propias premoniciones.

A diferencia de las películas más sangrientas que Fulci dirigiría durante los años ochenta, 'Siete notas en negro' apuesta por una puesta en escena más contenida, en la que la tensión se construye poco a poco. El cineasta juega con las apariciones inesperadas, los encuadres fragmentados y los movimientos bruscos de cámara para acompañar la investigación de Virginia y su progresivo aislamiento. Además, la película también recoge algunos de los elementos característicos del giallo, el subgénero italiano que mezcla el misterio criminal con el terror y el suspense, y recuerda en ciertos momentos al cine de Alfred Hitchcock, especialmente por su protagonista atrapada en una situación que los demás se niegan a creer.

Otro de los grandes atractivos del filme es su apartado musical. La banda sonora de Fabio Frizzi, colaborador habitual de Fulci, aporta una identidad propia al relato y contiene un motivo orquestal que Tarantino recuperaría en 'Kill Bill Vol. 1', concretamente en la secuencia en la que Beatrix Kiddo despierta. La música es una de las conexiones más evidentes entre ambas películas, aunque el interés de 'Siete notas en negro' no se limita a esta referencia. Su fotografía, su estética setentera y los giros de su argumento contribuyen a construir un thriller que nos sumerge en un estado constante de incertidumbre.

La admiración de Tarantino por Fulci viene de lejos. Durante los años noventa, el cineasta estadounidense contribuyó a recuperar 'El más allá', una de las películas de terror más conocidas del italiano, a través de su distribuidora Rolling Thunder. También ha reivindicado en distintas ocasiones el talento de Fulci, al que atribuyó algunos de los grandes momentos de la historia del cine. En el caso de 'Siete notas en negro', su entusiasmo fue todavía más lejos: Tarantino llegó a describirla como "uno de mis thrillers favoritos" y expresó públicamente su deseo de hacer una nueva versión. Entre sus planes estuvo contar con Bridget Fonda, a quien había dirigido en 'Jackie Brown', para ocupar el papel protagonista que interpretó Jennifer O'Neill.

El proyecto, sin embargo, nunca llegó a materializarse debido a problemas relacionados con los derechos de la película. La versión de Tarantino se quedó en una posibilidad que alimenta la curiosidad de sus seguidores, pero el original sigue ahí para quienes quieran descubrir qué vio el director en esta historia. 'Siete notas en negro' es una oportunidad para acercarse a una faceta menos conocida de Lucio Fulci, alejada del terror más explícito por el que alcanzaría la fama y centrada en las visiones, los secretos familiares y la fragilidad de la percepción.

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