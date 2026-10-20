David Fincher le mete la tijera a Quentin Tarantino. Asegura haber recortado 60 páginas del guion de la secuela de 'Érase una vez en Hollywood'

Quién nos iba a decir en 2019, cuando nos maravillamos con la magnífica 'Érase una vez en... Hollywood', que, siete años después, su director Quentin Tarantino sería una de las personas más aborrecidas de la Meca del cine —al menos en lo que respecta a lo extracinematográfico— y que estaríamos a punto de ver una secuela al título protagonizado por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio dirigida nada menos que por David Fincher.

La tijera de David

La existencia de 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' nos demuestra dos cosas: que cualquier cosa es posible dentro del microcosmos hollywoodiense y, en segundo lugar, que Fincher no le tiene miedo a nada. Ni siquiera a recortar la friolera de 60 páginas de un libreto escrito por uno de los guionistas más obsesivos, meticulosos y peculiares de la industria contemporánea.

Si estamos hablando sobre esto es porque, tal y como ha explicado él mismo a la revista Empire, Fincher pegó un buen tijeretazo al manuscrito de Quentin Tarantino para que el largometraje resultante del mismo se ajustase lo máximo posible a sus necesidades y, de paso, para que tuviese una duración propia de una sola película, que ha terminado siendo de dos horas y veinte minutos.

Me gustó la idea de que fuera una historia que girara en torno a una hoguera. No se trataba tanto de la trama como de cómo los protagonistas se cruzaban entre sí en los callejones de Hollywood en 1977… El primer borrador que leí tenía 230 páginas. Era, en esencia, como dos películas. En algún lugar de ahí estaba el diagrama de Venn de lo que Brad quería hacer, lo que yo quería hacer y lo que Quentin quería hacer. No "queríamos hacer", sino las áreas en las que nos centraríamos.

No obstante, resulta curioso que Tarantino lleve la contraria al cineasta en lo que respecta al peso específico de la trama en la cinta.

No la considero en absoluto una película para pasar el rato. Érase una vez en Hollywood era una película de ambiente, pero sabes que vas hacia [el lugar de los asesinatos de Charles Manson]. Tiene esa fuerza, por lo que no necesitaba mucha trama. Este guion era muy diferente. Para mí, tenía el sabor de una novela de bolsillo de Elmore Leonard: el aire de una novela negra de bolsillo.

Con o sin la trama como elemento determinante del proyecto, lo que está claro es que será de lo más interesante saber qué opina Tarantino de lo que ha hecho Fincher con su guion; sobre todo teniendo en cuenta que salió bastante airado de la proyección de 'Asesinos natos' de Oliver Stone; una reacción mucho peor que la que tuvo con 'Amor a quemarropa' de Tony Scott, sobre la que aseguró que fue "un caso en el que todo salió perfectamente bien".

Para poder juzgar por nosotros mismos 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' tendremos que esperar hasta el próximo 25 de noviembre, cuando llegará de forma limitada a salas de cine antes de su estreno en Netflix el 23 de diciembre.

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