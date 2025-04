Estoy seguro de que Quentin Tarantino se arrepiente de decir que se retira tras su próxima película y ahora está en un callejón sin salida

Quentin Tarantino confirmó en 2019 que había decidido que su siguiente película fuese la última de su carrera, aclarando dos años después que una de sus principales motivaciones para ello es que muchos grandes cineastas hicieron trabajos "jodidamente patéticos" durante los años finales de su carrera. Estoy seguro de que era una idea que sonaba genial en su cabeza, pero también de que se ha arrepentido de ello y que actualmente está en un callejón sin salida.

No me olvido de que estaba previsto que 'The Movie Critic' fuese su último trabajo, pero Tarantino acabó echándose atrás en el último momento y que es bastante probable que ese proyecto haya acabado reconvirtiéndose en la secuela de 'Érase una vez en Hollywood' que va a dirigir David Fincher. No me cabe duda de que si es suficientemente bueno para el director de 'Seven' o 'El club de la lucha', también debería serlo para Tarantino. El principal problema es la enorme presión que se ha puesto sobre sí mismo.

Una presión innecesaria

Él mismo ha dejado claro que quiere despedirse por la puerta grande, lo cual básicamente le obliga a que su siguiente película sea como mínimo excelente como para no quedar como un bocazas. Obviamente, ese ayuda a generar más dudas sobre uno mismo, a lo que tampoco ayuda lo muy bien recibida que fue 'Érase una vez en Hollywood', la cual para algunos es la película definitiva de Tarantino. El problema es que ya todo lo que sea quedar por debajo de eso va a saber a poco, y el autor de 'Pulp Fiction' no puede permitirse algo así.

Por ahora, su estrategia ha pasado a ser tomarse las cosas con mucha calma, preparar una obra de teatro y ya más adelante se verá cuál es esa película que pondrá cierre a su carrera tras las cámaras en el cine. Ideas seguro que no le faltan, pues a lo largo de los años ha acumulado infinidad de ellas que no llegaron a ninguna parte, pero debe ser muy difícil decantarte por una en la situación en la que se encuentra.

Y es que Tarantino tiene muy poco que ganar y mucho que perder. Si le sale una maravilla, todo el mundo le pedirá que siga haciendo más en lugar de centrarse en lo buena que ha sido, y si acaba decepcionando, le lloverán las críticas, que no son pocos los que siempre están atentos a cualquier oportunidad para lapidar a gente hasta entonces acostumbrada al éxito y el aplauso más o menos generalizado.

Por no hablar de que si escribe guiones y no los dirige, también está saboteando en parte el proyecto, porque va a ser imposible que no haya infinidad de comentarios sobre si la película en cuestión habría sido mejor con Tarantino dirigiéndola. O peor aún, que salga buenísima pero su siguiente trabajo no esté a la altura y lo que era una decisión meditada de retirarse suene a inevitable por la decadencia mostrada.

Lo que sí habría tenido sentido es decidir que te retiras después de haber firmado una película que te haya encantado, sea antes o después de su estreno -menudo bombazo comercial habría sido empezar a venderla de repente como su despedida-. Eso habría sido viable después de 'Érase una vez en Hollywood', pero ya ha quedado claro que ese no era su plan, por lo que tampoco puede optar por esa escapatoria.

Por mi parte, lo único que espero es que ese callejón sin salida en el que está no se enquiste aún más, que han pasado ya 6 años desde el estreno de 'Érase una vez en Hollywood', igualando así el récord de espera hasta ahora entre trabajos suyos marcado por 'Kill Bill' con respecto a 'Jackie Brown'. Y sobre todo que no acabe siendo el preludio de que simplemente no vuelve a firmar ninguna película más, que está llegando a un punto en el que tampoco es una posibilidad que convenga descartar del todo.

