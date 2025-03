Cuando Quentin Tarantino traicionó a uno de sus mayores colaboradores y amigos por quedar mejor en los créditos. "No quería confusiones con quién era la estrella"

Como se suele decir, no se le llama show business por nada. Si la propia historia del cine nos ha enseñado algo, es que los fracasos son más frecuentes que los éxitos, y que el dinero acaba mandando en una industria donde no siempre es fácil hacer amigos. Con un cine como el de Tarantino, es fácil imaginar que en su trayectoria ha hecho varios enemigos por el camino.

Probablemente el más personal ocurrió muy al principio de su carrera, y durante el desarrollo de la que para muchos es aún su obra maestra, 'Pulp Fiction'. Como se cuenta en el libro 'Down and Dirty Pictures: Miramax, Sundance and the Rise of Independent Film', la segunda película de Tarantino no solo fue un punto de inflexión importante en su carrera que cimentaría o no su estatus de auteur, también fue una ruptura importante en lo personal con su viejo colaborador Roger Avary.

Avary y Tarantino tenían mucho en común. Se conocieron de jóvenes trabajando en un videoclub y no tardaron en hacerse amigos. Ambos amaban el cine, ambos dejaron los estudios, y ambos tenían una fuerte pasión por la escritura. No tuvo que pasar mucho tiempo hasta que empezaran a escribir juntos, compartiendo también una pasión por las historias criminales. Entre los proyectos que tenían sobre la mesa, estaba una antología de la cual cada uno escribiría su propio episodio, pero fue una de tantas ideas que acabó quedándose en el tinero.

Siendo alguien más inquieto, Tarantino fue el primero en alejarse del trabajo y de su ciudad para mudarse a Hollywood y apostarlo todo por seguir sus sueños. Fue entonces cuando peleó todo lo que pudo por sacar adelante 'Reservoir Dogs', algo que consiguió con una mezcla entre voluntad, talento, y mucha cara, llegando incluso a hacerle frente a Harvey Weinstein sobre cómo la película debería estar editada en una época en la que pocos se atrevían a rechistarle.

Tras el éxito de 'Reservoir Dogs', al nuevo cineasta le llovieron propuestas de todo tipo, pero ninguna le atraía como para aceptarla. Queriendo de nuevo hacer algo propio, fue rescatando viejas ideas cuando recordó aquella antología que dejó pendiente con Avary. Reconectó con su amigo y le propuso el proyecto, pero con la condición de que él quería escribir todas las historias, no solo una como plantearon inicialmente.

Avary aceptó, pero cerrando el trato de que ambos escribirían todo y tendrían el crédito de co-guionistas. Fue entonces cuando empezó un proceso de escritura muy colaborativo, en el que destriparon no solo las historias que habían escrito para aquella antología, sino todas las historias que ambos habían escrito tratando de secuenciarlas para darle sentido. En un momento del proceso y necesitado de dinero, Avary se apartó para filmar 'Killing Zoe', película que estaba producida por el propio Tarantino.

De mientras, Quentin aprovechó para tomar el trabajo de ambos y rematarlo en solitario, dando con un guion final que no tardó en volver locos a los jefazos de Miramax y así asegurarles su segunda película. El guion gustaba tanto que incluso pudieron permitirse rechazar a estrellas de la talla de Daniel Day-Lewis y Meg Ryan, para acabar con un reparto bastante más modesto lleno de nuevas caras y actores que no estaban en la cima de su fama, que reducieron el presupuesto considerablemente.

En medio de la producción de 'Pulp Fiction' y en post-producción de 'Killing Zoe', Avary recibió una llamada desagradable que venía del abogado de Tarantino. Este le instaba a ceder el crédito de co-guionista a cambio de recibir uno de "Story By", algo que dejó tan impactado que Avary llamó personalmente a su amigo solo para que él le reiterase lo mismo. ¿La razón? Tarantino quería un limpio y conciso "Written and Directed by Quentin Tarantino", algo que no podría conseguir si el nombre de Avary también estaba ahí

"Cuando te estás posicionando como una megaestrella mediática, no quieres que haya confusiones con quién es la estrella", declaraba Avary. Para su mayor sorpresa, Quentin se puso muy agresivo cuando él le dijo que no era eso lo que quería, y le amenazó con reescribirlo todo por completo para borrarlo del proyecto. Necesitado de dinero, Avary acabó aceptando, y es desde entonces que su crédito de "Story By" prevalece en la película.

Se trata de un golpe del que Avary aún no se ha recuperado. A nivel psicológico, supuso sentirse traicionado por un viejo amigo y perder autoría en una película que afirma que tiene su ADN por todas partes. A nivel profesional, fue una pérdida que seguramente le cerró algunas puertas, ya que 'Pulp Fiction' pasaría a convertirse en otro hit y a menudo considerada una de las películas más influyentes de su era. En comparación con la de su colaborador, la carrera de Avary ha sido mucho más modesta, y solo con el tiempo algunos le han reivindicado como co-guionista de la película por derecho propio.

