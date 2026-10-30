Acabo de terminarla y Netflix me ha dado el alegrón con la renovación de su excelente drama político. 'La diplomática' tendrá temporada 5

Nada me gusta más que el hecho de acabar de ver una temporada de una serie que me apasiona y, si bien estaba la sospecha porque suele funcionar bien, que al poco anuncien su renovación. Así ha sido con 'La diplomática', cuya temporada 4 debutó hace dos semanas y acaba de ser renovada por una temporada 5.

Eso sí, si bien suele dar buenos datos, esta temporada del adictivo drama político no ha logrado colocarse en lo más alto del dichoso top de series de Netflix, con 'Bajo la superficie' gobernándolo desde su estreno.

Más y mejor

Sin embargo, la buena recepción crítica que sigue teniendo (suscribo las palabras de mi compañero Mikel al decir que cada temporada es mejor que la anterior) junto a su presencia en los Emmy (Allison Janney ganó el de mejor actriz de reparto este año), hace que para Netflix siga siendo una apuesta segura.

De esta manera, quedamos a la espera de una temporada 5 que, si siguen el plan de estrenar de manera anual, veríamos a estas alturas de año en 2027. Eso sí, desde la plataforma no cuentan qué nos encontraremos en los nuevos episodios, sobre todo después del ya habitual cliffhanger con el que cierran cada temporada.

De primeras, (ojo spoilers) lo primero que deberán resolver es qué pasará con Kate, Hal y el resto después de esa sonora dimisión en bloque en plena cumbre del G7. Un golpe para la presidente Grace Penn que podría provocar su caída, de no ser porque al personaje interpretado por Janney se le da muy bien caer de pie.

Habrá que ver qué nos tiene preparado la showrunner Deborah Cahn con la temporada 5 de 'La diplomática'. La serie cuenta en su reparto principal con Keri Russell, Rufus Sewell, Bradley Whitford y la ya nombrada Allison Janney.

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