La miniserie canadiense que es furor en Netflix. Tiene 6 episodios y no es apta para cardiacos

Años dedicándome a esto y nunca deja de sorprenderme la capacidad que tiene Netflix de lograr colocar en lo más alto a nivel global series sin apenas gastar en promoción. El último ejemplo nos viene de Canadá con una miniserie de terror bajo el agua que ha conquistado medio planeta.

Los datos hablan por sí mismos. Desde su estreno modesto el pasado 8 de octubre, 'Bajo la superficie' (Below) lleva días posicionándose en lo más alto del top de series más vistas de la plataforma. En lo que escribo esto, es la número 1 en 62 países según FlixPatrol, incluida España y gran parte de Latinoamérica.

Adrenalina marina

Protagonizada por Josh Hartnett (La trampa), 'Bajo la superficie' nos lleva a un pequeño pueblo costero de Terranova que se ve aterrorizada por una criatura marina. Aquí entra en juego Calvin, un pescador testarudo dispuesto a proteger a su familia y a la comunidad con la ayuda de una recién llegada investigadora marina (Mackenzie Davis).

De esta manera, a lo largo de seis episodios (de unos 40 minutos) tenemos una miniserie cargada de misterio, acción, un toque de buen terror de monstruos y suspense completamente empapado no solo por el clima y cultura de Terranova y Labrador, también por las leyendas locales, proporcionando de paso un buen número de giros inesperados.

No es, desde luego, algo apto para todos... y más allá de una disparidad entre crítica y público (tiene un 87 en RottenTomatoes pero el público la ha valorado bastante peor), hay que reconocer que sus episodios entran como agua. Convirtiéndose en una opción ideal para devorar en un par de tardes. Algo que desde luego se agradece bastante.

Junto a Hartnett y Davis, 'Bajo la superficie' cuenta en su reparto con Charlie Heaton, Ruby Stokes, Kaleb Horn, Rohan Campbell y Willow Keane, entre muchos otros. La serie está creada por Jesse McKeown.

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