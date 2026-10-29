Este documental de Netflix sobre Matthew Perry es el homenaje que se merecía desde hace tiempo. Una despedida a la altura del inolvidable Chandler de 'Friends'

La muerte de Matthew Perry en octubre de 2023 conmocionó a millones de personas que habían crecido viéndolo interpretar a Chandler Bing en 'Friends'. El actor tenía 54 años y, poco antes de fallecer, había hablado abiertamente sobre su lucha contra las adicciones en unas memorias que mostraban el lado más doloroso de su vida. Su participación en el reencuentro de 'Friends' en 2021 ya había dejado ver a un Perry muy distinto al que muchos recordaban, y su muerte terminó de ensombrecer el recuerdo de uno de los rostros más queridos de la televisión.

Ahora, Netflix ha estrenado 'El de Matthew Perry', una serie documental dirigida por Mary Robertson que recupera la historia del actor desde una perspectiva diferente. Sin ocultar las dificultades que marcaron sus últimos años, la película también da voz a sus familiares y amigos para recordar al hombre que había detrás del personaje. Porque Perry no fue únicamente alguien que sufrió durante buena parte de su vida: también fue un intérprete con un talento cómico extraordinario, capaz de hacer reír a varias generaciones y de dejar una huella que va mucho más allá de sus problemas personales.

Reivindicar el legado más allá de las adicciones

Durante años, el talento de Matthew Perry ha quedado asociado a su interpretación de Chandler Bing y a su peculiar manera de pronunciar algunas frases, convertidas en parte de la identidad de 'Friends'. Sin embargo, su aportación a la comedia televisiva va mucho más allá de una serie de gestos y coletillas. El actor ayudó a marcar el sentido del humor de toda una generación y convirtió a Chandler en uno de los personajes más queridos de la televisión. Su muerte no solo supuso la pérdida de una estrella, sino también el final de una etapa para quienes habían crecido con su compañía.

Poco después, las memorias publicadas en 2022 permitieron conocer la dimensión de los problemas a los que se enfrentó durante años. Perry habló con una sinceridad desgarradora sobre su adicción y sobre el sufrimiento que había marcado buena parte de su vida, sin renunciar a su sentido del humor. Aquella honestidad fue importante para visibilizar una realidad que muchas veces permanece oculta tras la fama, pero también hizo que resultara difícil separar el recuerdo del actor de sus dolorosas experiencias. Su fallecimiento, un año después, acentuó esa sensación y dejó una imagen especialmente triste de alguien que había dedicado buena parte de su carrera a hacernos reír.

Por eso, se agradece que el documental cambie la perspectiva. No evita los momentos más duros de su historia, pero tampoco permite que ocupen todo el espacio. A través de los testimonios de familiares y amigos, reconstruye la vida de una persona que significó mucho para quienes estuvieron a su lado. Escuchar a sus seres queridos recordar los momentos compartidos aporta una dimensión diferente a la narración, porque ofrecen una mirada colectiva sobre el cariño, la alegría y el impacto que dejó en sus vidas.

Uno de los puntos más conmovedores de la película es precisamente esa capacidad para devolver al actor una parte de la historia que parecía haberse perdido entre las noticias sobre sus problemas personales. Sus últimos años estuvieron marcados por dificultades, pero su vida no se reduce a ellas. Y el documental nos recuerda que su trabajo también proporcionó consuelo, diversión y compañía a millones de espectadores. En este sentido, la producción funciona como una respuesta a la tristeza que rodeó su muerte y como una oportunidad para recuperar el recuerdo de Perry desde un lugar más luminoso, sin restar importancia a lo que sufrió.

Además, la producción también invita a reflexionar sobre la relación que establecemos con las figuras que han formado parte de nuestra vida a través de la pantalla. Para muchos espectadores, Chandler Bing era mucho más que un personaje divertido: era una presencia familiar a la que volver una y otra vez. Y este documental ayuda a recuperar el equilibrio entre ambas imágenes, recordando que detrás de la interpretación había una persona que dejó una huella real. Por eso mismo, su legado seguirá vivo en las risas que provocó y en el cariño que todavía sigue despertando.

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