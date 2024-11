"Es mi mejor película". Matthew Perry estaba especialmente orgulloso de su trabajo en una comedia que ya casi nadie recuerda

El trágico fallecimiento de Matthew Perry nos dejó sin el actor que dio vida al inolvidable Chandler Bing en la serie 'Friends' pero, obviamente, su carrera fue mucho más que esa mítica comedia televisiva. Es cierto que en la gran pantalla tampoco se prodigó demasiado pero hay un papel del que Perry se mostró especialmente orgulloso, en una película que seguramente muchos ya hayan olvidado que existe.

La película en cuestión se llama en España 'Sólo los tontos se enamoran' ('Fools Rush In' es su título original) y el actor compartía protagonismo con Salma Hayek. Su estreno tuvo lugar en 1997 y pasó algo desapercibida ya que ese año también llegaron otras comedias románticas mucho más exitosas como 'La boda de mi mejor amigo' ('My Best Friend's Wedding') o 'Mejor... imposible' ('As Good As It Gets'), que eclipsaron por completo a esta cinta dirigida por Andy Tennant.

Eso no impidió que Perry reivindicase 'Sólo los tontos se enamoran' en su libro de memorias, donde afirmaba que es "probablemente mi mejor película" y su trabajo en ella como "una de las mejores actuaciones de mi carrera". Además, también recordaba lo siguiente sobre una escena en la que profesaba su amor al personaje de Hayek:

Ella me sugiere que no nos miremos el uno al otro, sino que miremos a nuestro futuro juntos. Después de escuchar esta tontería durante unos veinte minutos, finalmente le dije: 'Escucha, Salma', le dije, 'en esta escena te digo que te quiero. Tú mira donde quieras, pero yo voy a estar mirándote a ti".

Curiosamente, esa discrepancia en la vida real encajaba muy bien con los personajes a los que daban vida, ya que 'Sólo los tontos se enamoran' cuenta la historia de Alex, un ejecutivo que está supervisando la construcción de un local nocturno en Las Vegas, donde conoce a Isabel, una joven fotógrafa con un espíritu libre, con la que pasa la noche. Son personas totalmente opuestas entre sí, pero sus caminos vuelven a cruzarse tres meses después para que ella le diga que se quedó embarazada y ha decidido tener a su bebé.

Se da la particularidad de que 'Sólo los tontos se enamoran' fue la primera película que hizo Perry tras ver cómo su vida cambiaba para siempre por el enorme éxito de 'Friends'. Eso hizo que de entrada quisiera potenciar su lado más cómico y acercar su personaje a lo que llevaba años haciendo como Chandler, pero el director de la película le dijo que "no tienes que hacer eso. Es lo suficientemente interesante como para verte tal como eres".





Se ve que el público no pensaba lo mismo, pero volvió a intentarlo en el terreno de la comedia romántica en la gran pantalla, pues apenas dos años después llegaba 'Tango para tres', donde compartía protagonismo con Neve Campbell y Dermot Mulroney, mientras que en 2002 formó pareja con Elizabeth Hurley en 'Colgado de Sara'. Ambas fracasaron en taquilla, cosa que no puede decirse de 'Falsas apariencias', la comedia en la que coincidió con Bruce Willis de la que llegó a hacerse una secuela bastante inferior.

¿Y qué estaban haciendo sus compañeros de 'Friends' ese año?

Por cierto, no fue el único de los protagonistas de 'Friends' en 1997, pues ese mismo año también llegaba 'Romy y Michelle', una curiosa comedia liderada por Mira Sorvino y Lisa Kudrow que pinchó en taquilla. Eso sí, no tardaría demasiado en ser reivindicada y convertirse en una película de culto. Por su parte, Courteney Cox retomaba su aclamado personaje de Gale Weathers en 'Scream 2'.

Además, Jennifer Aniston siguió despuntando entonces en el terreno de la comedia romántica, donde ya había conseguido un éxito con 'Ella es única' en 1996, pues estrenaba 'Novio de alquiler', título cuyos ingresos multiplicaron por cuatro a su coste. Y en 1998 volvería a triunfar con 'Mucho más que amigos', donde coincidió con Paul Rudd, actor que poco después se sumaría al elenco de 'Friends'.

Por su parte, Matt LeBlanc no estrenó película alguna en 1997 -sería al año siguiente cuando pudimos verle en 'Perdidos en el espacio'-, mientras que David Schwimmer participó entonces en el telefilm 'Falsa perfección'.

