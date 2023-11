La triste historia que se esconde tras "Mattman" y el último mensaje de Matthew Perry en Instagram

El triste día de la muerte de Matthew Perry fue inevitable que corrieran los rumores a lo largo y ancho de todo Internet. Unos más truculentos, otros más realistas, pero todos con algo en común: nadie sabía nada con certeza. Nadie, salvo los que creyeron que iban a encontrar la respuesta a lo que le había ocurrido en su último post de Instagram, que rezaba "Oh, ¿así que el agua caliente arremolinándose a tu alrededor te hace sentir bien? Soy Mattman". ¿Quién era Mattman? ¿Qué nos quería decir el actor de 'Friends'? Todo tiene una explicación.

El señor de la noche

Muchos han comparado la firma "Mattman", con la que acababa varios posts de Instagram, con su "Rosebud" particular, una palabra que a priori no tenía significado pero aparentemente escondía algo más. Y las sospechas son totalmente correctas, pero para averiguar su misterio debemos irnos hasta noviembre de 2020, cuando el actor fue a rodar una escena de 'No mires arriba', dirigida por Adam McKay, según recuerda The Hollywood Reporter.

Hay que dar un poco de contexto antes de nada: Matthew Perry era un gran aficionado de Batman, el superhéroe de DC. Tanto, que en 2017 se fabricó su propia Batcueva dentro de su mansión, donde guardaba todo el merchandising y los objetos relacionados con el protector de Gotham que llevaba atesorando a lo largo de los años. De hecho, según dijo, uno de los motivos para comprarla era sentirse, al menos un poco, como Bruce Wayne. Aclarado este punto vital para entender la simbología de Mattman, volvamos a 2020.

En el set de rodaje, Perry se acercó a McKay con una intención: que le produjera su película (o serie) titulada 'Mattman' protagonizada por él mismo. Según el director, le dijo "Va sobre este tío, le reconocerás. Su nombre es Matt, es muy famoso y tiene unos 50 años. Su vida es un poco ruinosa. Está perdido. De la nada, un familiar lejano muere y le deja 2000 millones, que usa para convertirse en un superhéroe". McKay estaba seriamente fascinado... pero no por el proyecto que tenía delante.

Superperry

Matthew Perry había llegado al plató de 'No mires arriba' con el ánimo derrumbado, muy diferente a la última vez que se había juntado con el director para hablar de la película. "No parecía sano. Fue durante el Covid y antes de la vacuna, así que aún era arriesgado. Recuerdo estar un poco preocupado, le pregunté 'Hey, ¿te has hecho el test?' y él respondió 'Oh, sí, estoy limpio'". La idea inicia de McKay al darle este pequeño papel era la de hacerle recuperar el ritmo para, con suerte, recordarle lo bueno que era.

Por eso, la proposición de 'Mattman' le pareció tan increíble, como una ventana a la cabeza del actor. McKay contraatacó con otra idea que no gustó al antaño protagonista de 'Friends': "Mi idea era hacer una serie sobre un tío que sale en televisión increíblemente popular y famoso que está luchando con la adicción". Su idea era hacerla ahora porque el mundo estaba preparado, y hace diez años el público la habría rechazado por completo.

¿Por qué no hacemos una serie que es una versión ficcionada de lo que tú has sufrido? La idea de que a todos los sitios que vayas la gente grita tus frases, hablar un poco de tu pasado, la adicción, cómo es, porque todo el mundo te ve a través de la lente de esta serie alegre y brillante. Y, mientras, tú eres un humano que está lidiando con la adicción y un dolor real. Podría ser una serie increíble. Podría ser realmente divertida. Podría afectar realmente a la vida de la gente.

Rechazo

El actor rechazó la oferta, y McKay no quiso indagar más porque, obviamente, era un tema delicado. Perry grabó su escena de 'No mires arriba', que acabó siendo cortada del metraje final, y se marchó a Suiza, a una supuesta rehabilitación donde se sabe que fingió dolores para que le prescribieran 1800 miligramos diarios de OxyContin. Según cuentan, eso sí, poco después consiguió dejarlo todo y estar completamente limpio. Entre medias, le dio tiempo a escribir su biografía, 'Amigos, amores y aquello tan terrible', cuyo último capítulo tituló, precisamente, 'Batman', y nos da la pista definitiva sobre la obsesión del actor con el superhéroe y la relación con su propia vida.

Lo único que hice bien es que nunca me rendí, nunca levanté mis manos y dije, 'Ya es suficiente, no puedo más, has ganado'. Y, por eso, ahora me mantengo en pie, preparado para lo que esté por venir. Algún día, quizá tú también tengas que hacer algo importante, así que prepárate. Y cuando ocurra, simplemente piensa '¿Qué haría Batman?'. Y hazlo.

En Espinof: