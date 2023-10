Muere Matthew Perry, el inolvidable Chandler Bing de 'Friends', a los 54 años

El actor Matthew Perry ha sido encontrado muerto en su domicilio. Recordado por todos por haber dado vida al inolvidable Chandler Bing de 'Friends', Perry contaba con 54 años de edad y hace apenas unos meses había publicado su libro de memorias que dio mucho de lo que hablar.

Según informa TMZ, Perry ha sido encontrado sin vida en el jacuzzi que tenía en su vida y parece ser que ha fallecido a causa de un ahogamiento. Al parecer las autoridades recibieron una llamada por un fallo cardíaco, al llegar lo encontraron inconsciente y fueron incapaces de reanimarlo. Al parecer no se encontraron drogas en la escena y no se sospecha que haya sucedido nada raro, pero habrá que esperar para saber con certeza la causa exacta de su fallecimiento.

Los otros trabajos de Perry

Perry saltó a la fama en 1994 gracias a la serie 'Friends', pero llevaba trabajando desde finales de los 70. Antes de la famosa sitcom, Perry también se dejó ver en series como 'Second Chance', 'Los problemas crecen' o 'Home Free'. Su carrera cambió para siempre después de empezar a interpretar a Chandler Bing, algo que aprovechó para protagonizar películas como 'Solo los tontos se enamoraron', 'Tango para tres' o 'Falsas apariencias'.

Sin embargo, su carrera en la gran pantalla fue bastante limitada y prefirió centrarse en la televisión, protagonizando títulos como 'Studio 60 on the Sunset Trip', 'Mr. Sunshine', 'Go On' o 'La extraña pareja', pero ninguna de ellas tuvo demasiado éxito. La última vez que pudimos verle fue en la ansiada 'Friends: The Reunion', donde volvió a coincidir con Davi Schwimmer, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow.

Descanse en paz.

