Cómo 'Friends' cambió el modo en que se usa el inglés y se ganó a pulso la etiqueta de "fenómeno televisivo"

Vamos a hablar sobre 'Friends', pero tranquilos, que —¡Oh, sorpresa!,— en esta ocasión no tiene nada que ver con la falta de diversidad en el show. En lugar de seguir dando vueltas a una polémica que lleva ya demasiado tiempo sobre la mesa, vamos a centrarnos el lado luminoso de las cosas y a comprobar por qué la serie es merecedora de la etiqueta de "fenómeno televisivo".

Más que una serie

Sabes que una producción audiovisual es mucho más que eso cuando trasciende a la pantalla para arraigar en la cultura popular y pasar a formar parte de nuestro día a día. El caso de la creación de David Crane y Marta Kauffman es un ejemplo perfecto de ello, llegando a ser incluso sujeto de estudio para psicólogos.

Además de influir en el modo de comunicarse de parte de la comunidad angloparlante, que pasó a llamar "El Rachel" al corte de pelo del personaje de Jennifer Aniston o a usar el "How you doin'?" de Joey para ligar o saludar a sus amigos —no voy a negar que yo he dicho "¿Cómo va eso?" en infinidad de ocasiones—, se cree que 'Friends' llegó a modificar el uso del inglés.

Según un estudio de la Universidad de Toronto, los personajes de la serie tienden a usar la palabra "so" para modificar adjetivos con mayor frecuencia de la habitual. Esto terminó trasladándose al público, del mismo modo que la costumbre de Chandler a dejar frases sin terminar para dotarlas de un sentido sarcástico —también me declaro culpable de haber absorbido esto de la sitcom—.

Pero 'Friends' no sólo modificó, sino que ayudó a extender el uso y la comprensión de su idioma original. Una encuesta del Kaplan International English College realizada en 2012 recogió en sus datos que un 26% de sus estudiantes mencionaron la producción de NBC como el mejor programa televisivo a la hora de ayudarles a mejorar su inglés; demostrando que hay pocas cosas mejores que la versión original para complementar a la escuela de idiomas.