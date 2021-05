'Friends: The Reunion': todo lo que funciona y lo que no en el esperado reencuentro

Los fans de 'Friends' llevábamos años esperando un reencuentro en condiciones de los seis protagonistas. Una continuación de la historia hubiese estado bien, pero unir a los seis actores ya era suficiente. Eso es lo que prometía 'Friends: The Reunion', programa especial que llega a HBO España este jueves 27 de mayo y del que a continuación voy a repasar todo lo que funciona pero también aquellos que se podrían haber ahorrado.

Todo lo que funciona

La única razón de ser de 'Friends: The Reunion' es la nostalgia, el hecho de volver a ver juntos a Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), David Schwimmer (Ross) y Matthew Perry (Chandler) 17 años después del final de la mítica serie. De ahí que, sin duda, lo mejor sea cómo van encontrándose poco a poco en una reconstrucción del antiguo set de rodaje.

Es cierto que está todo diseñado para que el impacto entre los fans sea el máximo posible, pero es difícil no emocionarse igual que lo hacen ellos, tanto por la alegría de por un momento volver a ese glorioso pasado como por el hecho de que realmente se siente que ellos sean amigos en la vida real. Todo lo relacionado con ese momento, incluso cuando se fuerza un poco de más recordando el que posiblemente sea el capítulo más mítico de la serie y recurriendo a multitud de cameos de viejos conocidos es lo mejor de todo el especial.

Más allá de eso, 'Friends: The Reunion' no deja de ser una celebración de todo lo que supuso la serie, dejando de lado cualquier tipo de reflexión sobre su influencia posterior y acotando al máximo las pequeñas revelaciones que hace, como ese pequeño apunte oscuro de Perry sobre lo que sentía cuando no conseguía hacer reír al público.

Por ello, todo se disfruta más cuando se vuelve más desenfadado, incluido ese peculiar desfile de modelos haciendo alusión a algunos momentos míticos de la serie. Tampoco están de más esos añadidos con los creadores de la serie explicando cómo surgió la serie y, sobre todo, qué fue lo que motivó el fichaje de cada uno de sus seis protagonistas, aunque brilla más cuando recuerdan el final de la serie y ofrecen una gran versión detrás de las cámaras desde la actualidad. Difícil no emocionarse con momentos así

Todo lo que no funciona

'Friends: The Reunion' quiere ser demasiadas cosas en una, quizá porque HBO Max es consciente de que estamos ante un evento único e irrepetible. No tengo claro que la solución hubiese sido alargarlo para convertirlo en una especie de miniserie documental, pero sí que tal y como está ejecutado se queda muy lejos de ser la mejor versión de lo que algo así podría ser.

Por ejemplo, las grabaciones de gente desconocida para el público hablando sobre la influencia que tuvo 'Friends' en sus vidas es algo que sobra, como también sucede cuando lo hacen famosos. Todos los que realmente quieran ver 'Friends: The Reunion' lo hacen con su propio bagaje vinculado a la serie y no necesitamos un recordatorio que nos quita tiempo de lo que realmente nos interesa: volver con esos seis amigos que nos conquistaron el corazón durante 10 temporadas.

Además, James Corden aporta poco en la inevitable sesión de preguntas y respuestas, donde cada poco hay algún detalle simpático, pero se siente como algo metido un poco a presión para intentar tocar todos los palos posibles. Más efectivas esas lecturas de guion intercaladas con las escenas míticas en cuestión, pero esto también añade exceso a un especial que se complica más de la cuenta.

Al final la magia estaba en reunirlos a todos, ver cómo reaccionan y si acaso añadir todo lo referente a la evolución de la serie en paralelo a los recuerdos de los actores. Lo demás es un añadido más o menos efectivo pero que nos aparta sin necesidad de lo realmente importante: los seis juntos. Esa era la gran baza de 'Friends: The Reunion' y es cierto que eso basta para justificar su existencia, pero ojalá hubiesen apostado por un enfoque más sencillo, sin tanta fanfarria o complemento innecesario. Pese a ello es imposible no emocionarse, pero uno no termina de acabar rendido a sus pies salvo que ya lo esté completamente de antemano.