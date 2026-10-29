El remake de 'Dragon Ball Super' está poniendo toda la carne en el asador, pero creo que se está olvidando de lo que nos hace amar realmente la obra de Akira Toriyama

Este mes se ha estrenado 'Dragon Ball Super: Beerus' con una importante misión: corregir los peores momentos de la serie original de 2015. Esta nueva versión de 'La batalla de los dioses' quería poner el anime al nivel de las series modernas, con un acabado mucho más resultón, fondos y efectos mejorados y animación que incluso se ha hecho desde cero para no quedarse en un simple remaster.

Falla algo...

Los primeros capítulos ya han demostrado que en Toei se han puesto las pilas para bien, y momentos como el primer encuentro entre Beerus y Goku demuestran que 'Dragon Ball Super: Beerus' se está tomando las cosas en serio. Ahora bien, creo que, a pesar de que el ritmo del anime ha mejorado inmensamente, también se está dejando demasiadas cosas en el tintero.

Ya desde el primer episodio, 'Dragon Ball Super: Beerus' ha venido priorizando a Goku y Beerus, y su enfrentamiento, por encima de todo. Para acelerar el ritmo de la historia, se ha venido eliminado casi cualquier otra intervención del resto de personajes. Al menos, si no van a hacer carrito de alguna manera a Goku o servir a un propósito para la historia principal.

Prácticamente todos los personajes secundarios han dejado de existir en 'Dragon Ball Super: Beerus', algo que ni siquiera pasaba en 'La batalla de los dioses' ni en el manga. De acuerdo que tramas como la de Goten buscando un regalo para Videl, o las escenas de Vegeta con su familia podrían lastrar la historia principal, pero también son parte del encanto de 'Dragon Ball' y nos da ese toque de cotidianidad que tan bien llevaba Toriyama. Porque sí, Goku es el absoluto protagonista, pero estos personajes llevan ya décadas con nosotros y también se merecen su pequeño rincón en la historia.

El que peor parado está saliendo por el momento es Vegeta, y eso que el episodio 3 de 'Dragon Ball Super: Beerus' le ha dado su momento. Y es que el remake también le ha dejado un tanto tirado coartando su desarrollo de personaje y cambiando uno de los momentos más icónicos de este arco: el detonante de su enfrentamiento con Beerus.

Y es que, mientras que originalmente Beerus golpeaba a Bulma a propósito y esto enfurecía a Vegeta para lanzarle al combate, en 'Dragon Ball Super: Beerus' el golpe de Beerus es accidental y cambia completamente la escena. Por un lado, suaviza un tanto a Beerus, que terminará convirtiéndose en un aliado del grupo, pero también le quita Vegeta la respuesta visceral para defender a Bulma.

Por lo menos hemos llegado aquí más rápido que en la versión original. Pero 'Dragon Ball Super: Beerus' sigue demostrando que no tiene miedo a hacer cambios, especialmente para llegar a la acción cuanto antes.

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