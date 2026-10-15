'Dragon Ball Super: Beerus' ha introducido un cambio clave frente al anime original: se ha dejado fuera al primer Super Saiyan God

Este otoño ha marcado el regreso de Goku y compañía a la televisión con 'Dragon Ball Super: Beerus', un remaster del anime de 2015 al más puro estilo de 'Dragon Ball Z Kai': con animación mejorada, visuales punteros, sin relleno y con un ritmo que busca ser mucho más fiel al manga de Akira Toriyama y Toyotaro.

Ya en el primer episodio hemos visto algunos cambios frente a los primeros capítulos que se emitieron en su momento, pero quizás el más grande es sobre el primer vistazo al legendario Super Saiyan God.

Reescribiendo el canon

El primer episodio de 'Dragon Ball Super: Beerus' ha venido con algunos cambios, sutiles y no tan sutiles. Entre otras cosas se ha eliminado el viaje de Vegeta y su familia, con este apareciendo solo brevemente en el capítulo, el periplo de Goten para encontrar un regalo de boda para Videl, o el diseño del guerrero del planeta Mogina, que es un tanto diferente a como lo vimos en 2015.

Aunque el cambio más relevante es que 'Dragon Ball Super: Beerus' se ha dejado fuera a Yamoshi, el primer Super Saiyan God.

En la versión original de 2015, Beerus tiene una visión de un Super Saiyan con un aura rojiza y el pelo de punta, con un diseño que recuerda vagamente a Vegeta. Sí que es cierto que nunca se confirmó oficialmente, pero para muchos fans era la representación del legendario Yamoshi. Este guerrero vivió miles de años antes de los eventos de 'Dragon Ball' y era conocido por su corazón puro y fue quien consiguió convertirse en Super Saiyan por primera vez.

Tras su muerte, su espíritu permaneció vagando por el universo, buscando a otros seis Saiyans de corazón puro para canalizar su energía y dar origen al Super Saiyan God.

Sin embargo, en 'Dragon Ball Super: Beerus', cuando el Dios de la Destrucción tiene una visión del Super Saiyan God, este tiene un nuevo aspecto. Claramente se trata de Goku, con su inevitable nueva transformación en Super Saiyan God, adelantando de una manera todavía más explícita el futuro enfrentamiento entre los dos.

Todavía queda por ver si simplemente 'Dragon Ball Super: Beerus' va a eliminar a Yamoshi de la continuidad. O quizás solo querían dejarnos todo mucho más machacado y evitar líos con algunos espectadores confundiendo a Yamoshi con Vegeta. Esto va a ir, sobre todo, sobre Beerus y Goku, y el nuevo anime nos lo viene dejando clarito desde el primer capítulo.

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