La vida pasa volando sin que muchas veces nos percatemos de ello, pero hay personas que tienen tiempo para dejar una huella imborrable que perdurará mucho tiempo después de que ya no estén con nosotros. Este lunes 30 de noviembre de 2026 cumple 89 años uno de los directores de cine que pertenecen a ese selecto grupo, pues suyas son dos de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos: Ridley Scott

Nacido en Reino Unido el 30 de noviembre de 1937, Scott empezó a interesarse por la ciencia ficción siendo apenas un niño y pronto supo que quería dedicarse al mundo del cine, lo que le llevó a fundar junto a su hermano Tony Scott una productora ya en 1968.

Sin embargo, Ridley Scott ya tenía algo de experiencia para entonces, pues tres años antes había estrenado su cortometraje 'Boy and Bicycle' -con su hermano Tony de protagonista-, aunque su debut profesional se produjo en 1962 de la mano de BBC, donde trabajó durante un tiempo como diseñador de producción en varias producciones televisivas. Entre ellas casi está 'Doctor Who', pero fue sustituido en el último momento.

Un ascenso meteórico

'Los duelistas'

Tras muchos años centrado en el mundo de la publicidad, Ridley Scott dirigió su primer largometraje bajo el título de 'Los duelistas'. Estrenado en 1977 con Harvey Keitel y Keith Carradine al frente del reparto, 'Los duelistas' tuvo una buena acogida, lo cual acabó traduciéndose en una oferta que no pudo rechazar: dirigir 'Alien, el octavo pasajero'.

El gran éxito de la película protagonizada por Sigourney Weaver lanzó de forma definitiva la carrera de Scott, quien acto seguido decidió volver al cine de ciencia ficción con 'Blade Runner', un clásico indiscutible del género que en su momento lo logró el éxito de taquilla que se merecía. Tampoco 'Legend' y 'La sombra del testigo' fueron muy bien en cines, pero Scott retomó el camino del éxito a finales de los 80 con 'Black Rain', el thriller encabezado por Michael Douglas y Andy Garcia.

Scott mantuvo la senda del éxito con 'Thelma & Louise', uno de sus trabajos más aclamados, por el que además consiguió la primera de sus tres nominaciones a la mejor dirección. Sin embargo, nada pudo hacer ante el empuje que ese año tuvo Jonathan Demme y su 'El silencio de los corderos'. Tras 'Thelma & Louise' llegaron tres fracasos consecutivos como '1492: La conquista del paraíso', 'Tormenta blanca' y 'La teniente O'Neil', pero pronto regresó a la primera línea de Hollywood.

El mayor éxito de taquilla durante más de una década de Scott fue 'Gladiator', una película épica que arrasó con 466 millones en taquilla y 5 premios Óscar, incluyendo el de mejor película del año. Sin embargo, Scott tuvo que conformarse con una nueva nominación a la mejor dirección, pues el premio ese año fue para Steven Soderbergh por 'Traffic'.

Éxitos y fracasos por doquier

'Gladiator'

Fue entonces cuando Scott redobló esfuerzos, ya que en 2001 estrenó dos películas tan diferentes entre sí como 'Hannibal' y 'Black Hawk Derribado', recibiendo su tercera y por ahora última nominación a la mejor dirección por la segunda, pero la preciada estatuilla fue para Ron Howard por 'Una mente maravillosa'. Su derrota más inmerecida, la verdad.

Esa primera década del siglo XXI acabó siendo la más prolífica de la carrera de Scott, realizando además una selección bastante ecléctica de títulos como 'Los impostores', 'El reino de los cielos' -cuya versión extendida es mucho mejor que la que se estrenó en salas-, 'Un buen año', 'American Gangster' o 'Red de mentiras'. Además, Scott también hizo uno de los cortometrajes de la película 'Todos los niños invisibles'.

Con el cambio de década unió fuerzas por última vez hasta ahora con Russell Crowe en 'Robin Hood', una superproducción que pinchó en taquilla, algo que quizá influyó en su decisión de regresar al universo Alien con 'Prometheus', la cual continuaría en 2017 con 'Alien Covenant'.

Entre medias de ambas, Scott tuvo tiempo de intentar lanzar en 2013 una ambiciosa serie de televisión con 'The Vatican', pero el proyecto no pasó del episodio piloto que él mismo dirigió. También nos sorprendió con 'El consejero', volvió a fracasar a lo grande con 'Exodus: Dioses y Reyes' y en 2016 logró el mayor triunfo comercial de toda su carrera con la excelente 'Marte (The Martian)'.

Ya en 2017 también vimos su 'Todo el dinero del mundo', una película marcada por la decisión de regrabar todas las escenas en las que había participado Kevin Spacey con Christopher Plummer en su lugar, quien vio recompensado su esfuerzo con una nominación al mejor actor de reparto.

Con la llegada de la década actual volvió a probar suerte en televisión con 'Raised by Wolves', cuya cancelación tras dos temporadas todavía duele a los fans que se quedaron sin un final para su historia. Scott ya estaba muy ocupado con otros proyectos cuando eso sucedió, pues brilló en la magnífica 'El último duelo', decepcionó con la épica histórica de 'Napoleón' y regresó a Roma con 'Gladiator 2', la cual generó una reacción mucho más dispar que la que tuvo la primera entrega.

Tras firmar el primer episodio de la televisiva 'Ladrones de trenes', Scott centró sus esfuerzos en 'La constelación del perro', salto al cine de la novela de Peter Heller que se ha convertido en uno de los mayores fracasos en taquilla del año. Eso a él le ha dado un poco igual, pues ya trabaja en una ambiciosa adaptación de 'La isla del tesoro'.

Eso sí, entre medias ha tenido tiempo para recibir un Óscar honorífico que ha dedicado a su fallecido hermano: "Me siento halagado y orgulloso de aceptar este premio, y también lo acepto en nombre de Tony. Su gran trabajo sin duda le habría valido este reconocimiento".

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