La tercera temporada de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' ha ampliado algunos de los rincones menos explorados de la mitología de J.R.R. Tolkien y su quinto episodio nos dejó una revelación de la Tierra Media especialmente interesante.

Después de mucho tiempo desaparecido, Celeborn, el esposo de Galadriel, ha contado por fin algo más sobre su pasado y las circunstancias que lo llevaron a pasar miles de años prisionero de las fuerzas del mal. Pero su testimonio también ha servido para recuperar el nombre de una de las criaturas más temibles de toda la historia de Tolkien: Ancalagon el Negro.

A partir de aquí habrá spoilers de 'Los anillos de poder'

El dragón más poderoso de la Tierra Media

En el episodio mencionado, Galadriel recuerda que le habían contado que Celeborn había sido alcanzado por el fuego de un dragón. Él aclara que, aunque aquello era una amenaza, su destino terminó siendo otro: "Me dijeron que fuiste fuego de dragón".

Celeborn responde que el fuego de dragón era una preocupación, pero que un caballo lo arrojó al agua justo antes de que "Ancalagon incendiara mi legión". Una frase aparentemente breve que esconde una referencia a uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la Tierra Media.

Ancalagon el Negro fue el más grande de los dragones alados de Morgoth, el primer Señor Oscuro, y su nombre está ligado a la Guerra de la Ira, también conocida como la Gran Batalla. Este conflicto enfrentó a los Valar, los guardianes angélicos de Arda, contra las fuerzas de Morgoth en los últimos días de la Primera Edad. La batalla tuvo lugar en torno a Angband, la fortaleza del Señor Oscuro, situada en las regiones septentrionales de la Tierra Media.

Cuando sus ejércitos estaban a punto de ser derrotados, Morgoth recurrió a una última arma: una legión de dragones que desató una devastadora tempestad de fuego. Como recoge 'El Silmarillion', las huestes de los Valar fueron rechazadas, "pues la llegada de los dragones fue acompañada de grandes truenos, relámpagos y una tempestad de fuego".

La aparición de Ancalagon fue decisiva, pero su reinado del terror duró poco. Eärendil, el padre de Elrond, acudió al combate a bordo de su nave voladora, con uno de los legendarios Silmarils brillando en su frente y acompañado por una hueste de criaturas aladas, entre ellas las Grandes Águilas. El enfrentamiento entre ambos se prolongó durante horas y el libro lo describe así: "Hubo batalla en el aire todo el día y durante una oscura noche de dudas".

Finalmente, antes del amanecer, Eärendil consiguió derrotar al dragón más poderoso de Morgoth. Tolkien lo relata con una de las imágenes más espectaculares de su mitología: "Antes de la salida del sol, Eärendil mató a Ancalagon el Negro, el más poderoso de la hueste de dragones, y lo arrojó del cielo; y cayó sobre las torres de Thangorodrim, y se derrumbaron en su ruina".

Aunque Ancalagon solo se menciona una vez en 'El Silmarillion', su fama sobrevivió durante miles de años. De hecho, Gandalf lo recuerda al principio de 'La comunidad del anillo', cuando habla con Frodo sobre las posibles formas de destruir el Anillo Único.

La Tierra Media ha conocido otros dragones temibles, como Glaurung, el Padre de los Dragones, o Smaug, el gran antagonista de 'El Hobbit'. Sin embargo, Ancalagon ocupa otro lugar aparte por su tamaño y su poder, hasta el punto de representar la máxima expresión del fuego antiguo de Morgoth. Su participación en la historia de Tolkien es breve, pero su derrota a manos de Eärendil tuvo consecuencias enormes para el destino de la Tierra Media.

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