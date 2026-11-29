Por mucho que la obra de Ridley Scott ya no sea lo que una vez fue, hay que dar al César lo que es del César y reconocer que haber puesto la primera piedra de dos de las sagas más prestigiosas e icónicas del cine de ciencia ficción solo está al alcance de muy pocos. Pero, desgraciadamente, en la picadora de carne que es Hollywood, un logro de semejante tamaño no es sinónimo de nada en absoluto a nivel profesional.

Ni secuelas ni secuolas

Después de crear dos joyas como 'Alien' y 'Blade Runner' durante los inicios de su carrera, el cineasta, de ahora 88 años, no volvió a sumergirse en los universos del xenomorfo y los replicantes como director en sus secuelas directas. El motivo, según explicó a Vanity Fair, no fue otro que la juventud de la que gozaba por aquél entonces, poco compatible con los mecanismos de la Meca del cine.

Soy el creador de dos sagas. La mayoría de los directores de Hollywood —sin duda, digamos, de mi nivel— no dejan pasar esas cosas. Pero hice Alien como mi segunda película, así que no tuve mucha elección. Y Blade Runner fue mi tercera película. Así que no tuve elección porque tenía unos socios muy exigentes. Fue algo así como: “Bienvenido a Hollywood”.

Según Scott, "nunca le dijeron ni le preguntaron" nada en absoluto sobre dirigir secuelas de sus películas, algo que, según confesó, "no le hizo ninguna gracia".

Ya te puedes imaginar que no me hizo ninguna gracia. Empecé con mal pie. Quiero decir, debería haber hecho las secuelas de Alien y de Blade Runner. Uno va cambiando con el paso de los años. En aquel momento, no quería volver a pasar por lo mismo. Así que entró Jim Cameron —y luego David Fincher— en Alien.

Sea como fuere, 33 años después de 'El octavo pasajero', Scott regresó al espacio junto al temible xenomorfo —o, mejor dicho, junto a sus predecesores— en las olvidables precuelas 'Prometheus' y 'Alien Covenant', a las que seguirá una tercera cinta ya en desarrollo que continuará narrando las aventuras y desventuras de David. Por suerte, se ha mantenido alejado de 'Blade Runner'.

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