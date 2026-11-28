La maldad de Sauron no conoce límites y tampoco necesita recurrir siempre a la fuerza para demostrarlo. El sexto episodio de la tercera temporada de 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder' ha dejado una de las secuencias más incómodas y sorprendentes de la serie de Prime Video: el beso que el Señor Oscuro, interpretado por Charlie Vickers, da a Celeborn (Jamie Campbell Bower) después de someterlo a una brutal sesión de tortura. Una escena cuyo significado va mucho más allá de lo que muestra en pantalla y que su protagonista ha querido explicar.

La historia viene de los capítulos anteriores. Tras reencontrarse con Galadriel (Morfydd Clark) después de que todos lo dieran por muerto, Celeborn empieza a percibir que hay asuntos de su ausencia que su esposa prefiere no abordar. Entre ellos, la conexión que llegó a establecer con Sauron. La situación se complica cuando la elfa tiene una pesadilla en la que confunde al Señor Oscuro con su marido y termina cayendo de un árbol justo cuando las fuerzas enemigas rastrean el bosque. Celeborn interviene para protegerla y acaba siendo capturado en su lugar.

A partir de ahí, Sauron despliega todo su repertorio de crueldad. Su objetivo es doble: utilizar a Celeborn para atraer a Galadriel y conseguir información sobre las técnicas secretas de Celebrimbor para forjar anillos de poder. El elfo había compartido cautiverio durante años con el último herrero élfico vivo, por lo que conoce detalles especialmente valiosos para los planes del villano.

La tortura incluye colgarlo boca abajo y aplastarlo prácticamente hasta la muerte con piedras. Pero el momento más desconcertante llega cuando Sauron adopta la apariencia de Galadriel. Convencido de que está hablando con su esposa, Celeborn termina revelando lo que sabe. Entonces, el impostor lo besa antes de recuperar su verdadera identidad.

Charlie Vickers tiene bastante clara la intención de ese gesto. En una entrevista concedida a Decider, el actor ha explicado que no lo interpretó como una muestra de afecto, sino como una última forma de ensañamiento:"Ese momento es muy interesante porque consigue lo que necesita y después lo besa. Yo lo entendí como una forma de retorcer todavía más el cuchillo", ha valorado.

El intérprete considera que Sauron podría haberse marchado tranquilamente una vez obtenida la información, pero decide prolongar el engaño y recuperar su aspecto original delante de Celeborn para dejar claro quién ha ganado: "Podría haber dicho simplemente: 'Vale, gracias', y haberse ido. Pero se esfuerza en llegar tan lejos haciéndose pasar por Galadriel y después vuelve a transformarse. Es su manera de decir: 'He ganado y ahora voy a humillarte'".

El triángulo de obsesión

Durante la conversación, Vickers también fue preguntado por si la obsesión que Sauron siente por Galadriel se ha trasladado de alguna manera a su marido. Su respuesta fue bastante menos entusiasta para Jamie Campbell Bower: "No creo que sea el mismo nivel de obsesión".

Celeborn es torturado por Sauron en 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder'

Una afirmación que provocaba las bromas de su compañero. "Eso es decepcionante. ¡Estoy devastado!", respondía Campbell Bower entre risas, antes de añadir que todavía quedaban dos temporadas para que esa situación pudiera cambiar.

El actor también expliucaba cómo afrontó las escenas de tortura y por qué evitó mirar directamente a Vickers durante buena parte del rodaje: "Sentía que, si miraba a Sauron, o a Charlie, mi vulnerabilidad iba a hacerse evidente. Y entonces él podría retorcer todavía más el cuchillo y ganar".

Para Campbell Bower, Celeborn intenta aferrarse a lo que todavía le une a Galadriel: "Se trata de intentar conservar la luz y no permitir que el amor que existe entre Galadriel y Celeborn quede envenenado por ese gran mal que intenta abrirse paso entre nosotros".

Sin embargo, Sauron termina encontrando la grieta. El actor ha recordado especialmente el momento en el que Celeborn le escupe sangre al villano y este responde: "Ahora podemos empezar". Una frase que, según ha explicado, marca el instante en el que su personaje alcanza su punto más bajo.

Las consecuencias no se quedan en el sufrimiento del elfo. Al terminar el episodio, Sauron ya conoce lo que necesitaba para avanzar con sus planes: requiere oro y plata procedentes de Valinor. Su siguiente paso pasa por fundir el martillo de Fëanor en los fuegos del Monte del Destino. Una revelación que deja claro que la humillación de Celeborn era solo una pieza más de un plan cuyas consecuencias amenazan a toda la Tierra Media.

En Espinof | El showrunner de 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder' planta cara a las críticas: "Los fans no están al mando"

En Espinof | El familiar de J.R.R. Tolkien que supervisa 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder' en Prime Video: "Es un activo para la serie"