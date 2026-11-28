Hay películas que, por mucho que pase el tiempo, siguen arrastrando una etiqueta difícil de quitarse de encima. 'Waterworld' es una de ellas. El filme protagonizado por Kevin Costner se convirtió en uno de los estrenos más controvertidos de los años noventa, marcado por un rodaje complicado, un presupuesto desorbitado y unas expectativas que terminaron volviéndose en su contra. Sin embargo, su protagonista nunca ha compartido del todo esa visión y siempre ha reivindicado el valor de aquella aventura cinematográfica.

El actor aprovechó un intercambio de mensajes con el bloguero Jeffrey Wells para defender una producción que, a su juicio, ha recibido menos reconocimiento del que merece. Wells, que había pedido disculpas a Costner por haber contribuido a perjudicar la reputación de la película cuando llegó a los cines en 1995, recibió una respuesta bastante clara del intérprete.

"No estoy seguro de que sepas cuánto trabaja la gente en las películas. Tampoco estoy seguro de que sepas lo querida que es esta película en todo el mundo", afirmó Costner. Unas palabras con las que deja claro que, pese a las críticas que acompañaron a 'Waterworld' desde su estreno, su recuerdo del proyecto está lejos de ser negativo.

De hecho, el protagonista de 'El guardaespaldas' tampoco considera que aquella producción supusiera un punto bajo en su trayectoria profesional. "Sé que puede que algunas personas piensen que 'Waterworld' fue uno de mis peores momentos. No lo fue... La película, con todas sus imperfecciones, fue una alegría para mí", aseguró.

Las cifras ayudan a entender por qué el largometraje terminó convertido en un fenómeno tan discutido. Dirigida por Kevin Reynolds, la película de ciencia ficción distópica recaudó aproximadamente 264 millones de dólares en todo el mundo, frente a un presupuesto de 180 millones. Una inversión extraordinaria para la época que contribuyó a alimentar las informaciones sobre sus dificultades de producción y a convertirla en uno de los títulos más señalados de aquel verano.

Siempre en su defensa

Pero Costner lleva años intentando separar la experiencia de hacer la película de la imagen pública que terminó acompañándola. En 2013, durante una entrevista con The Huffington Post, ya defendió sus virtudes, aunque sin esconder sus defectos.

'Waterworld'

"Es una película realmente exótica e interesante. Quiero decir, tenía fallos, sin duda. Pero, en conjunto, es una película muy imaginativa y genial. Tiene mucha fuerza", comentó entonces.

Lo curioso es que la percepción de 'Waterworld' parece haber ido cambiando con el paso del tiempo. Después de años de críticas y de ser recordada principalmente por sus problemas de producción, la película empieza a encontrar una mirada más indulgente entre algunos críticos y espectadores.

Costner, mientras tanto, nunca ha renegado de ella. Su postura es la misma que ha mantenido durante décadas: 'Waterworld' no es una película perfecta, pero tampoco merece quedar reducida a la historia de un rodaje problemático y un presupuesto descomunal. Y, a juzgar por sus palabras, sigue sintiendo un cariño especial por aquella aventura en alta mar.

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