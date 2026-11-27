Durante muchos años era casi prácticamente imposible disfrutar de 'Dragon Ball' en streaming. La franquicia andaba muy perdida en las plataformas españolas, pero desde hace unos años en AnimeBox se han puesto las pilas para convertirse en la casa de Goku en nuestro país.

Así han ido llegando al servicio de streaming especializado series como la 'Dragon Ball' clásica o la inédita 'Dragon Ball Z Kai'. Pero ahora se marcan un nuevo tanto fichando la secuela de 'Dragon Ball GT'.

Nos vamos al futuro

'Dragon Ball GT' continúa siendo una pieza polémica dentro del canon de Akira Toriyama, aunque en Toei Animation continúan contando con ella como el último gran capítulo de la saga. Eso sí, no es del todo el final de la franquicia, ya que 'GT' tuvo su propia secuela ambientada 100 años después y presentaba al heredero de Goku.

Se trata de un especial televisivo de 45 minutos titulado 'Dragon Ball GT: 100 años después' ('Gokū Gaiden! Yūki no akashi wa Sì Xīngqiú'), dirigido por Osamu Kasai y guionizada por Takao Koyama. Fue una pieza única en su momento, ya que nos mostraba un futuro lejano, un siglo después de las grandes batallas de Goku y los otros Guerreros Z, y Pan es la única de esta era que aún sigue con vida.

Pan es ahora una anciana y vive con su tataranieto Goku Jr., quien ha heredado la fuerza de sus antepasados a pesar de que su sangre saiyan ya está muy diluida. 'Dragon Ball GT: 100 años después' se centra en el viaje que emprende Goku Jr hasta el Monte Paoz para reunir las Bolas de Dragón y que su abuela Pan recupere la salud. Aunque por el camino se encuentra con todo tipo de monstruos y una aventura que no esperaba.

Un especial simpático que nos da una visión diferente del mundo de 'Dragon Ball' y que ya podemos ver en AnimeBox. Tanto en versión original como con doblaje en castellano, manteniendo una de las prioridades de la plataforma.

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