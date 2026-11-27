Muchos seguidores de Will Smith llevan ya años esperando que se concrete 'Soy Leyenda 2', una película que ya nacía de forma complicada al tener que ignorar el final original y apostar por el alternativo para poder justificar el regreso del actor. Ahora ha sido su director Francis Lawrence quien ha arremetido contra el desenlace de la famosa película de ciencia ficción.

Lawrence se encuentra actualmente sumergido en plena campaña promocional de 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', lo que le ha llevado a participar en 'Team Deakins', el podcast de Roger Deakins y su mujer y colaboradora James Deakins. Ha sido allí donde ha hecho esa confesión sobre 'Soy Leyenda'.

"Sinceramente creo que es un fracaso"

Lawrence señala que "estoy muy orgulloso de la primera hora de esa película. Pero los últimos 40 minutos, en los que las criaturas acaban cobrando un gran protagonismo, sinceramente creo que es un fracaso y es que simplemente no lo hicimos como deberíamos y podríamos haberlo hecho".

Siendo justos, Lawrence quería utilizar el final que acabó incluyéndose a modo de extra en las ediciones en formato físico, pero el público lo rechazó de pleno cuando hicieron pases de prueba: "Ese era nuestro final original. Funcionó fatal en las dos pruebas. Dos veces".

No le quedó entonces otra a Lawrence que regrabarlo poco antes del estreno original en cines en diciembre de 2007 para ofrecer otra visión que traicionaba ya por completo lo que proponía Richard Matheson en la novela original -y eso que el alternativo también se desvía del mismo, pero no tanto-.

Eso sí, las quejas de Lawrence, quien hace unos años ya se arrepintió de haber cambiado el final original, no iban únicamente en esa dirección, pues también cree que los diseños de las criaturas eran demasiado similares a la de los humanos y que lo mejor habría sido optar por algo que los diferenciara más.

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