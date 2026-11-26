Ocho de cada diez agresores sexuales de menores en España pertenecen al entorno conocido de la víctima, incluida su propia familia, según un análisis de Save the Children. Es una realidad incómoda que se ha silenciado y que ocupa el centro de 'Hermanas', el impecable debut en el largometraje de ficción de Ione Hernández.

Protagonizada por Emma Suárez y Elena Anaya, esta película parte de un abuso cometido durante una noche de San Juan para explorar las consecuencias que tiene una situación así cuando quienes deben afrontarla son dos familias unidas por algo tan estrecho como los lazos de sangre. Pero su mirada no se queda en lo sucedido entre dos adolescentes. Se estrena en cines el 27 de noviembre.

Romper los lazos familiares

La historia arranca durante unas vacaciones de verano, cuando Sofía, una niña de 13 años, acusa de abuso a su primo Lucas, de 18. El joven es hijo de Marta (Elena Anaya), mientras que Sofía es la hija de Chelo (Emma Suárez), dos hermanas cuya relación parecía inquebrantable hasta que este acontecimiento lo cambia todo.

A partir de ese momento, cada una se enfrenta a una situación para la que no está preparada y acaban defendiendo a sus hijos, abriendo una brecha entre ellas que amenaza con romper a toda la familia. Así, la película muestra cómo un hecho de esta gravedad puede sacar a la luz tensiones, recuerdos y silencios que llevaban demasiado tiempo escondidos.

Uno de los grandes aciertos de Ione Hernández es situar el foco en las madres y no limitarse a contar el conflicto desde la perspectiva de los adolescentes. Marta y Chelo pertenecen a una generación que no creció hablando de consentimiento con la naturalidad con la que intentamos hacerlo hoy, y sus reacciones están atravesadas por la confusión, el miedo y la dificultad para aceptar lo que ha ocurrido.

La directora evita convertirlas en personajes ejemplares o en simples antagonistas: ambas cometen errores, tienen dudas y se enfrentan a una realidad que pone a prueba sus convicciones. Y aquí Emma Suárez y Elena Anaya realizan un trabajo extraordinario al transmitir ese desconcierto sin necesidad de grandes discursos, haciendo creíble un vínculo entre hermanas que añade todavía más complejidad al drama.

No hay solución fácil

'Hermanas' aborda un asunto especialmente delicado sin recurrir a personajes planos ni a juicios demasiado sencillos. La película explora esa frontera entre lo que algunas personas consideran aceptable y lo que constituye un abuso, además de enfrentarse a una cuestión fundamental: la responsabilidad de reconocer el daño causado.

Lucas no parece ser consciente de haber hecho algo malo, y precisamente ahí está uno de los aspectos más incómodos de la historia. Hernández invita a reflexionar sobre cómo se construyen determinadas conductas, qué papel desempeña la educación afectivo-sexual y hasta qué punto los silencios familiares contribuyen a perpetuar situaciones que deberían haberse abordado mucho antes.

La directora, curtida en el formato documental, demuestra una notable sensibilidad para observar las dinámicas familiares y convertirlas en un reflejo de problemas que van mucho más allá de sus protagonistas. Y el guion dosifica la información con cuidado y acompaña a los personajes en su desconcierto, sin subrayar cada emoción ni ofrecer conclusiones cerradas.

Con 102 minutos de duración y un reparto encabezado por dos actrices titánicas, 'Hermanas' es una película exigente, quizá incómoda de ver, pero que hace falta ver por la conversación que propone. Se estrena en cines el 27 de noviembre.

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